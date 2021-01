Naver, le Google coréen, rachète Wattpad, le raconteur d'histoires

Selon une recherche de l’Institut Nielsen pour Audible, la consommation de podcasts a augmenté de 15 % en Italie pendant la pandémie. Pendant le confinement, en Italie, l’utilisation du numérique (visionnage de contenus en streaming, lecture d’e-books, écoute de podcasts et livres audio) a augmenté considérablement. De plus, une fois terminé le premier confinement, en ce qui concerne les écouteurs de podcasts, la différence entre ceux qui ont repris leur temps de consommation d’avant et ceux qui ont maintenu celui — plus élevé — de la pandémie est plus marquée à l’avantage des deuxièmes.