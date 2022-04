Une bibliothèque des livres interdits s'ouvre aux États-Unis

La semaine dernière, le chiffre propulsé par l’ALA (American Library Association) avait fait le tour des réseaux sociaux : le Bureau de la liberté intellectuelle annonçait avoir recensé 729 contestations de documents de bibliothèques, d’écoles et d’universités. Parmi eux, on retrouvait de nombreux ouvrages écrits par, ou à propos de personnes noires ou membres de la communauté LGBTQIA+.

À LIRE: Aux États-Unis, “un nombre sans précédent” de tentatives de censure

Après le lancement de Unite Against Book Bans, initiative visant à alerter et sensibiliser autour de la censure, c’est au tour de la Bibliothèque publique de New York de s’engager. « La mission de la Bibliothèque publique de New York est ancrée dans les principes de l’accès libre et ouvert à la connaissance, à l’information et à toutes les perspectives. », explique-t-elle sur son site internet. Un engagement novateur : Books For All, initiative lancée avec trois éditeurs, vise à proposer gratuitement et numériquement les livres censurés et contestés aux États-Unis.

Via l’application de lecture SimplyE, les lecteurs américains accéderont immédiatement à une sélection de titres interdits ou contestés, dans la collection de livres. Ni attente ni amende : l’objectif est de démocratiser la lecture et de s’opposer à la censure.

« La connaissance est un pouvoir ; l’ignorance est dangereuse, elle engendre la haine et la division. Depuis leur création, les bibliothèques publiques s’efforcent de combattre ces forces en rendant toutes les perspectives et idées accessibles à tous », explique Tony Marx, président de la bibliothèque new-yorkaise.

À partir du 13 avril 2022, et jusqu’à la fin du mois de mai, les utilisateurs pourront ainsi retrouver, en anglais, The Catcher in the Rye (L’Attrape-Coeurs, trad. Annie Saumont) de J.D. Salinger, King and the Dragonflies de Kacen Callender ou Speak (trad. Fanny Soubiran) de Laurie Halse Anderson. La collection Books For All propose des centaines de livres relevant du domaine public, accessibles à toute personne dans le pays, avec ou sans carte de bibliothèque - la Bibliothèque pouvant modifier elle-même les conditions d’utilisation.

Une initiative entreprenante, mais inaccessible en Europe. Et pour cause : lors du confinement, la bibliothèque d’urgence Internet Archive, dont les ressources étaient accessibles mondialement, avait dû être fermée en urgence suite à des plaintes d’éditeurs, dont... Hachette, aujourd’hui partenaire de l’initiative new-yorkaise. La proposition était pourtant similaire, si l'on excepte l'implication et les autorisations des éditeurs, bien sûr.

« Impliquée », selon eux, « dans une vaste violation délibérée du droit d’auteur », Internet Archive proposait d’ailleurs le prêt numérique contrôlé, une forme de prêt non réitérée par Books For All. Ce concept considère que le prêt via Internet est légal et possible tant que les modalités respectent celles proposées par les bibliothèques pour les versions imprimées : un seul prêt à la fois, à un usager, limité dans le temps.

Pas de prêt numérique, donc, pour Books For All, puisque l’accès est libre, gratuit, et illimité — du moins jusqu’à fin mai. Une manière comme une autre, en somme, de lutter contre la censure. Ce n’est pas la première fois que les éditeurs s’investissent ; après Hachette, Penguin Random House avait mis en place un don exceptionnel et un centre de ressources pour lutter contre la mise au ban des livres.

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres