Don exceptionnel, ressources : Penguin Random House s'investit contre la censure 

Le monde de l'édition s'est déjà amplement engagé contre la censure retentissante qui sévit aux États-Unis. Après qu'Art Spiegelman et son livre Maus ont été mis à l'écart des programmes scolaires, et plusieurs titres mis à l'écart dans les bibliothèques, comme The Queer Bible ou The Bluest Eye (L'œil le plus bleu) de Toni Morrison, plusieurs initiatives ont été mises en place.

En plus du Banned Book Program créé par l'IPES — In Purpose Educational Services, des réactions des administrations scolaires et des élèves contrariés par cette censure, les maisons d'édition elles-mêmes semblent s'inquiéter de ces interdictions.

Ce mouvement de réaction par les institutions éditoriales a été notamment lancé par le groupe Hachette, qui s'est dit « très inquiet ». Le groupe a ainsi annoncé début février des « dons d'urgence » aux ONG opposées à la censure. L'Authors Guild, PEN America ou encore la National Coalition Against Censorship ont ainsi été bénéficiaires de ces sommes.

Contre la censure, des dons et partenariats permanents

C'est aujourd'hui au tour du très influent groupe Penguin Random House de se mobiliser. Son PDG, Markus Dohle, avait déjà annoncé fin février la création d'un fonds de défense de la liberté d'expression, doté de 500.000 $ qui viennent de sa poche. « C'est dangereux. Et inimaginable. Cette question est très urgente, et des réponses dépendent les fondements de notre démocratie » disait-il. Les fonds étaient destinés à PEN America, association de défense des auteurs.

Le groupe Penguin renforce aujourd'hui cette collaboration puisqu'il annonce, dans un communiqué, un nouveau don de 100.000 $ à l'association. Un partenariat a également été élargi avec l'American Library Association, la Banned Books Week Coalition, la National Coalition Against Censorship, et le National Council of Teachers of English Ressources.

« Nous allons également accroître notre soutien financier à ces questions au cours des cinq prochaines années » précise le groupe, qui considère que « [l]a lecture est indispensable à une démocratie informée et engagée, et l'augmentation dramatique des efforts visant à interdire les livres dans les écoles et les bibliothèques publiques - dont beaucoup sont écrits par des personnes appartenant à la communauté gay, lesbienne, bisexuelle et transsexuelle - menace l'avancement de notre société et de notre culture ».

Le communiqué donne par ailleurs la (longue) liste des livres bannis et publiés par Penguin Random House, parmi lesquels 1984, de George Orwell ; Moby Dick, d'Herman Melville, ou encore Des Souris et des Hommes de John Steinbeck. L'éditeur appelle d'ailleurs les lecteurs à les contacter s'ils constatent la censure ou la suppression de l'un de leurs titres.

Un centre de ressources a également été créé par le groupe d'édition. Destiné aux éducateurs, aux libraires, aux parents et aux auteurs, il donne à chacun les clés pour combattre la censure. On y croise différentes initiatives, notamment le Book Challenge Resource Center, la Freedom to Read Foundation, ou encore la Book Challenge Crisis Hotline. Le groupe conclut son projet par une citation de l'ALA, l'American Library Association, association des bibliothécaires américains : « Une contestation, c'est une tentative de retirer ou de restreindre des documents, sur la base des objections d'une personne ou d'un groupe. Un bannissement, c'est le retrait de ces documents. »

Malgré ces tentatives d'aide aux auteurs et bibliothèques, une nouvelle proposition de loi, dite « Loi 666 », entend rendre les bibliothécaires coupables d'un crime si un usager mineur emprunte ou se trouve en contact avec un document comprenant des éléments sexuels « explicites », en Idaho. Une proposition qui définit assez mal ces éléments explicites, et pourrait compliquer le travail des bibliothécaires...

Un long chemin semble donc encore nécessaire pour faire évoluer les mentalités...

Crédits : Erica Magugliani / Unsplash