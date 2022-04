Aux États-Unis, “un nombre sans précédent” de tentatives de censure

La censure aux États-Unis s'est envolée ces dernières années. Selon l'American Library Association (ALA), le personnel des bibliothèques de chaque État a été confronté à « un nombre sans précédent de tentatives d'interdiction de livres » en 2021. L'association, organisation-clé dans la lutte contre la censure aux États-Unis, vient notamment de publier la liste des dix livres les plus contestés cette année.

Diffusée durant la National Library Week, — avril étant le mois des bibliothèques scolaires aux États-Unis — elle permet, cette année, de se rendre compte de l'ampleur de la censure, parfois attisée par des responsables politiques conservateurs. Dans son rapport State of America's Libraries 2022, le Bureau de la liberté intellectuelle de l'ALA annonce avoir recensé 729 contestations de documents de bibliothèques, d'écoles et d'universités, visant à retirer près de 1600 livres des bibliothèques scolaires et publiques en 2021.

La plupart des livres visés sont écrits par, ou à propos de personnes noires ou membres de la communauté LGBTQIA+. On retrouve dans la liste annuelle Gender Queer (Genre Queer, trad. Anne-Charlotte Husson) de Maia Kobabe ; The Bluest Eye (L'oeil le plus bleu, trad. Jean Guiloineau) de Toni Morrison, ou encore All Boys Aren't Blue (Le bleu ne va pas à tous les garçons, trad. Noémie Saint-Gal) de George M. Johnson. Ce dernier a d'ailleurs fièrement posé devant le classement, à l'occasion d'un tweet.

« Nous soutenons les choix individuels des parents concernant la lecture de leurs enfants et nous pensons que les parents ne devraient pas se voir dicter ces choix par d'autres. […] Ainsi, en dépit de cet effort organisé pour interdire les livres, les bibliothèques restent prêtes à faire ce que nous avons toujours fait : rendre les connaissances et les idées disponibles afin que les gens soient libres de choisir ce qu'ils veulent lire », a déclaré Patty Wong, la présidente de l'ALA.

Le rapport de l'ALA permet d'identifier les facteurs et origines de la censure. 39 % des contestations sont ainsi initiées par des parents d'élèves ou de jeunes usagers ; 24 % par des usagers des bibliothèques eux-mêmes, 18 % par leur administration et 10 % par des groupes religieux ou politiques. Le restant est engagé par les bibliothécaires et/ou professeurs, des élus, et par des étudiants eux-mêmes, très rarement (1 % seulement).

44 % des contestations prennent place dans les bibliothèques scolaires, 37 % dans les établissements publics, 18 % dans les écoles plus largement, contre 1 % seulement dans les bibliothèques universitaires.

L'ALA pointe finalement les raisons invoquées par les censeurs : du « contenu sexuel explicite » aux écrits dits « woke », en passant par ceux « endoctrinant les enfants » ou véhiculant des propos « antipolice », les justifications sont nombreuses.

Suite à ce constat alarmant, une audience est organisée le 7 avril à 10h par le président de la sous-commission des droits et des libertés civiles et membre du Congrès du Maryland Jamie Raskin. « Combattre [les tentatives de censure] est primordial pour protéger les droits du premier amendement des étudiants et des enseignants, et préserver la liberté d'expression en Amérique », précise-t-il dans un communiqué. La consultation sera accessible en direct, sur YouTube.

Une initiative nationale, Unite Against Book Bans, a été lancée par l'ALA à l'occasion de la National Library Week. Elle vise à donner aux lecteurs du monde entier les moyens de s'unir dans la lutte contre la censure. De plus, un sondage, commandé par l'ALA, assure que 74 % des parents d'élèves scolarisés dans le secteur public ont une confiance élevée envers les bibliothécaires scolaires concernant les livres à disposition des enfants.

Cette semaine dédiée aux bibliothèques, et les difficiles constats annoncés, font suite à plusieurs initiatives et engagements contre la censure, de la part de maisons d'édition (Penguin Random House et Hachette, notamment), d'élèves et étudiants, et des bibliothèques elles-mêmes.

via Publishers Weekly

Photographie : The COM Library (CC BY-NC-ND 2.0)