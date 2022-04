De nouvelles aides à la librairie pour s'installer sur internet

Pour rappel, le CNL s’est vu confier par le ministère de l’Économie, des Finances et de Relance et par le ministère de la Culture la mise en place, en juillet 2020, d’un plan de relance pour le secteur du livre. Le conseil d’administration du CNL a ainsi adopté lors de ses séances des 9 juillet et 25 septembre 2020, un plan d’urgence doté de 15 millions € pour répondre au premier confinement associé à un plan de relance doté de 10 millions € en faveur du soutien à la librairie française.

Le premier volet du plan de relance était centré sur la rénovation, la mise aux normes et l’extension des magasins. Il aura permis au CNL de soutenir 173 librairies pour un montant global de 8,8 millions €.

Le second volet, opérationnel uniquement en 2022 et doté d’un budget de 1,2 million €, vise à consolider et amplifier l’activité de vente en ligne de livres neufs des libraires (cliqué-retiré et livraison), laquelle, ainsi que l’a démontré la crise sanitaire, représente un enjeu commercial important pour chaque librairie et l’ensemble de la profession.

Cette aide exceptionnelle s’inscrit dans le prolongement du rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) sur la vente à distance, remis en avril 2021, et de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs.

Une phase de concertation a été menée par le CNL auprès des principaux acteurs (prestataires, associations et groupements, syndicat, libraires), afin de cerner au plus près l’approche et les besoins de chacun d’entre eux.

Cette aide vise prioritairement à renforcer, étendre et compléter les outils informatiques et numériques existants, qu’ils soient mutualisés ou individuels, en améliorant le niveau de service, dans l’intérêt commun des libraires et de leurs clients.