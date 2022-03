Impression : le bois certifié russe et biélorusse manquera-t-il à l'édition ?

À compter du 8 avril 2022, l'ONG FSC suspendra l'ensemble des certifications FSC accordées au bois en provenance de Russie et de Biélorussie, les deux pays alliés impliqués dans l'agression et l'invasion de l'Ukraine. Ces événements « sont contraires aux valeurs que défend FSC », précise l'organisation, qui témoigne par ailleurs de sa solidarité avec les individus russes et biélorusses qui sont opposés à la guerre.

Si les certifications FSC appliquées aux forêts russes sont maintenues, afin d'en faciliter une gestion responsable par les propriétaires, l'ONG annonce l'exclusion complète de la Biélorussie de son champ de compétences, et l'arrêt de ses activités dans le pays. La décision a été prise suite à une procédure datant d'avant le conflit en Ukraine, qui portait sur l'assurance de l'indépendance des contrôles dans le contexte politique actuel.

À compter de ce 8 avril, le bois en provenance de Russie ou de Biélorussie ne pourra plus être revendiqué comme certifié FSC ni servir de matière première à des produits porteurs de la certification FSC.

Parallèlement, l'ONG PEFC a annoncé que le bois en provenance des deux pays était désormais considéré comme un « bois conflictuel », ce qui revient aussi à lever toutes les certifications accordées. Une sanction qui fait suite à une résolution de l'Organisation des Nations Unies condamnant « l'agression de l'Ukraine par la Fédération russe » et « la participation de la Biélorussie » à cette dernière.

Quel impact sur l'approvisionnement ?

En France, d'après des chiffres de l'année 2018 communiqués par 64 éditeurs et relayés par le Syndicat national de l'édition, les papiers certifiés FSC ou PEFC représentent 94 % des achats des maisons d'édition. Le SNE ne précise pas la provenance de ces papiers, ce qui s'explique par des sources d'approvisionnement en pâte à papier qui diffèrent en fonction des périodes. Si l'on considère le bois utilisé pour fabriquer ces pâtes à papier, il devient encore plus complexe d'en tracer la provenance.

Copacel, qui représente les entreprises françaises produisant du papier, du carton et de la pâte de cellulose, minimisait cependant l’incidence du conflit sur l’industrie papetière. « Les exportations de papiers et cartons sont très faibles (et quasiment nulles pour la pâte), et aucune matière première ne provient directement de Russie ou d’Ukraine », soulignait l’organisation.

Et d’ajouter : « À l’échelle européenne, sans être majeurs, les flux d’importation et d’exportation de papiers et cartons ne sont pas insignifiants. La diminution vraisemblable de 0,9 Mt de papiers et cartons exportés vers la Russie et l’Ukraine conduira à leur redéploiement vers le marché communautaire ou le grand export. Symétriquement, la diminution des 0,7 Mt exporté de la Russie vers l’UE offrira des débouchés aux producteurs européens. »

Pour ce qui est des flux de pâte, en revanche, ils demeurent faibles « et mettent en évidence un solde importateur net d’un peu plus de 100.000 t ».

Un rapport du WWF remontant à 2018 avait retracé les importations françaises de bois, entre 2012 et 2016, pour la filière papetière — et pas uniquement l'édition, donc —, notant que les « quantités les plus importantes ajustées à leur équivalence de bois rond sont les pâtes à papier (34 %), les papiers et cartons couchés (17 %) et les papiers non couchés (13 %) ».

Sur la même période (2012-2016), le premier pays exportateur, vers la France, n'était autre que la Suède, devant la Finlande, elle-même suivie par les États-Unis, le Brésil, puis l'Allemagne. La Russie et la Biélorussie n'y apparaissent pas : même si la situation a évolué ces dernières années, l'impact des décisions de PEFC et FSC sur l'approvisionnement en papier de l'édition française devrait être mesuré.

Dans un marché du papier rendu très fluctuant par un large mouvement de grève en Finlande, les remous du coronavirus, la hausse des prix de l'énergie ou encore les difficultés logistiques, toutefois, ces retraits de certifications pourront tout de même se faire sentir...

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine

Photographie : illustration, walker.s, CC BY-NC 2.0