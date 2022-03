Innovation, résilience : les libraires européens se serrent les coudes

« À partir du programme Rise Bookselling, nous avons convié huit libraires à rejoindre le salon, établissant de nouvelles connexions à travers le continent, tout en travaillant à améliorer et partager nos connaissances, par-delà les frontières », note l’IEBF.

BBPlus a été monté en 2021, avec l’Association italienne des éditeurs et la Foire de Bologne. Son déroulement, en parallèle de la manifestation, vise à toucher un public professionnel plus large, à travers le monde. Différentes actions sont mises en œuvre pour ce faire. Et Rise Bookselling en fait désormais partie.

Au programme, réseautage et formations, pour un programme ambitieux : Résilience, Innovation et Durabilité, pour l’Amélioration de la librairie — l’acronyme anglais donne RISE, avec cette notion d’élévation. Programme triennal cofinancé par l’Union européenne, il vise à renforcer la capacité des acteurs du livre, en favorisant l’accès aux technologies de pointe.

L’association ALIRE, membre de l’EIBF, apporte quelques précisions :

RISE Bookselling travaillera dans trois domaines prioritaires :

– Développer le potentiel écologique du secteur de la librairie

– Construire une communauté de libraires plus diversifiée et inclusive

– Renforcer la librairie transfrontalière et la valeur européenne.

Objectif 1 : Proposer des formations spécifiques à la librairie

Objectif 2 : Créer des réseaux transfrontaliers et échanger sur les meilleures pratiques.

Objectif 3 : Encourager la recherche et le dialogue

L’EIBF a également mis en ligne quelques photos et résumés des activités proposées aux libraires qui ont inauguré ce projet. Deux journées de découvertes tant du marché italien que des habitudes de lectures et des lecteurs à travers les différents pays invités. Étaient représentés la Norvège, l’Irlande, la Roumanie, la Lettonie ainsi que le Royaume-Uni, certains étant venus nombreux.