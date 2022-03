États-Unis : les bibliothécaires “découragés” par le budget fédéral 2022

Le budget pour l'exercice 2022, dit Library Services and Technology Act (LSTA), qui a débuté le 1er octobre 2021, ne propose finalement qu'un financement fixe de 197,4 millions $. C'est d'autant plus surprenant quand on sait que le Congrès américain avait approuvé l'été dernier une augmentation de 9 millions $, pour atteindre un total de 206,5 millions $.

Le financement LSTA, qui est administré par l'Institute for Museum and Library Services (IMLS), à l'aide de subventions aux États, est la principale source de financement fédéral dédiée aux bibliothèques américaines.

Pas suffisant dans le contexte actuel

Dans un contexte d'inflation et d'incertitudes économiques, alors que le pays fait face aux conséquences de la pandémie et de l'invasion russe en Ukraine, ce budget constitue une réduction dans l'absolu par rapport au précédent. « Avec une inflation dépassant 7 %, le niveau de financement n'est pas suffisant pour que les bibliothèques maintiennent la programmation et les installations actuelles, et encore moins pour répondre à la demande toujours croissante de services de bibliothèque », a déclaré la présidente de l'association des bibliothécaires américains (ALA), Patty Wong, dans un communiqué.

En outre, l'ALA indique que 35 millions $ de ce budget seront affectés à 31 projets de rénovation et de construction de bibliothèque, nous apprend Publisher Weekly. Sur ces 35 millions, 2 millions $ seront alloués aux missions relatives à la « maîtrise de l'information ». Au cours des dernières années, les bibliothèques publiques, scolaires et universitaires ont dû investir dans de nouveaux services, comme le haut débit ou les équipements informatiques, non sans conséquence sur leur budget.

Le financement pour 2022 du programme d'approches innovantes en matière d'alphabétisation (IAL), seule subvention fédérale dédiée aux bibliothèques scolaires, a lui obtenu une modeste augmentation d'un million $, portant le programme à 29 millions $. Ici encore, la Chambre avait approuvé cet été une augmentation de 3 millions $, qui n'est aujourd'hui plus à l'ordre du jour.

« Faire valoir nos arguments »

Le budget de l'exercice 2022, voté cet été, avait d'abord été accueilli plutôt favorablement, avant que l'inflation ne grimpe en flèche et que la situation économique globale se détériore. Plusieurs postes de dépense avaient notamment vu leur dotation augmenter de manière modeste, notamment celui du département de l'éducation, de la Bibliothèque du Congrès, du Government Publishing Office, ou encore de la National Library of Medicine.

Les bibliothécaires espèrent à présent de meilleures nouvelles pour le projet de futur budget 2023 du gouvernement Biden, qui est attendu prochainement. Pour l'ALA, ce revirement du gouvernement doit être perçu comme un avertissement à la communauté des bibliothèques.

« Quelle que soit la direction prise par l'administration, les défenseurs des bibliothèques doivent s'efforcer d'informer nos législateurs, comme nous informons nos usagers, du rôle vital que jouent les bibliothèques dans le renforcement des communautés », a déclaré Wong.

Avant d'ajouter : « Cette déception est un signal d'alarme pour les défenseurs des bibliothèques : nous ne pouvons pas nous reposer sur nos succès passés, et nous devrons travailler encore plus dur pour faire valoir nos arguments dans ce climat politique complexe. »

Ce mercredi 16 mars, Joe Biden a confirmé le déblocage d'une aide militaire supplémentaire à destination de l'Ukraine d'un milliard de dollars, et ce, en dans l'espace d'une semaine. Une guerre qui nécessite de chambouler les prévisions budgétaires des États-Unis, comme de tous les pays du monde.

Crédits : jlhervàs (CC BY 2.0)