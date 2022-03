États-Unis : la “loi 666” criminaliserait les bibliothécaires

La représentante républicaine Gayann DeMordaunt n'en démord pas : d'après elle, les bibliothèques sont des lieux où les jeunes usagers courraient de graves risques, en étant exposés à des contenus inappropriés, notamment en raison d'évocations explicites de la sexualité.

Par une proposition de loi qu'elle a présenté au début du mois de mars, DeMordaunt veut étendre la loi qui criminalise le fait de donner accès à des contenus explicites aux mineurs aux bibliothèques, lycées, universités ou encore musées.

Pensée à l'origine pour protéger les enfants des abus sexuels et de la pornographie, la loi en vigueur dans l'État avait toutefois prévu des exceptions, parmi lesquelles les bibliothèques, pour des raisons évidentes ayant trait à l'éducation et à la liberté d'expression. Gayann DeMordaunt a proposé de lever ces exceptions, dans un texte qui porte le numéro... 666.

S'il entre en vigueur, les bibliothécaires risqueraient jusqu'à un an de prison et 1000 $ d'amende s'ils prêtent un contenu identifié comme explicite à un mineur.

« L'innocence de ma fille a été violée »

« L'exposition de plus en plus fréquente de nos enfants à des contenus obscènes et pornographiques dans des lieux que je considère, en tant que mère, comme protégés et dénués de ce type de contenu, est terriblement inquiétante », a souligné Gayann DeMordaunt auprès des autres membres de la Chambre des représentants de l'Idaho.

Au cours d'une audition organisée par un comité de la Chambre, Kara Claridge a témoigné, citant le cas de sa fille, tombée sur un livre mettant en scène une relation homosexuelle entre un prince et un chevalier - le titre du livre n'a pas été précisé, mais il s'agit sans doute du livre jeunesse Prince & Knight, de Daniel Haack et Stevie Lewis. Une histoire d'amour, donc.

« On passe ensuite, très vite, à Auntie Uncle : [Drag Queen Hero], d'autres livres pour les collégiens sur les personnes queer ou trans, et Lawn Boy [de Jonathan Evison] », a-t-elle poursuivi. Ce dernier livre, semi-autobiographique, est accusé d'être pédophile, parce qu'il relate la découverte de la sexualité d'un garçon de 10 ans avec un autre garçon, avec une description détaillée. À l'origine publié comme ouvrage « pour les adultes », mais pas en raison de cette scène en particulier, le titre a été jugé approprié pour les lecteurs de 12 à 18 ans par des bibliothécaires, justement.

Claridge assure que « l'innocence de [s]a fille a été violée », et soutient en conséquence la proposition de loi de DeMordaunt. Qui, contre toute attente et malgré l'opposition, a été adoptée par la Chambre des représentants le 8 mars dernier.

Forte opposition

Un autre républicain, Chuck Winder, président du Sénat de l'Idaho, affirme toutefois que la loi 666 ne sera pas étudiée par l'autre organe parlementaire, ne cachant pas son opposition au texte et à ses mesures. « Je pense que son numéro lui va très bien, 666 », a-t-il déclaré le 9 mars. « À mon avis, c'est une erreur, et quelque chose qui ne doit pas entrer en vigueur. »

Évidemment, le président républicain n'est pas le seul opposant au projet de loi : les bibliothécaires eux-mêmes ne cachent pas leur inquiétude. Certains avancent, et des législateurs acquiescent, que l'incertitude de tomber sous le coup de la loi ou non les laissera dans un flou complet concernant leur travail au quotidien.

On imagine aisément que des ouvrages proposant des contenus sexuels à des fins éducatives pourraient se retrouver pointés du doigt. « Nous voici sur la pente terriblement glissante de la censure d'une liberté d'expression protégée par la constitution, avec cette loi », a rappelé la bibliothécaire Erin Kennedy.

Il s'agirait en effet de définir, dès qu'une accusation se présenterait, quels termes, images ou évocations sont « néfastes » pour de jeunes lecteurs. Les partisans de la loi assurent, en se référant à la citation fameuse d'une juge de la Cour suprême, qu'il est « difficile de définir ce qui est pornographique, mais que cela devient évident lorsqu'on l'a sous les yeux ».

Le contexte de présentation et d'adoption partielle de la loi est aussi particulier : les États-Unis traversent depuis plusieurs mois des vagues de censure sans précédent, provoquées par des parents et encouragées par des responsables conservateurs. Ces tentatives de censure visent en priorité des ouvrages évoquant des expériences homosexuelles, les libertés sexuelles et de genre, ou encore le racisme.

Ce détour par la pornographie constituerait une nouvelle tentative d'exclure des ouvrages abordant ces questions de sexualité et d'identité des bibliothèques...

