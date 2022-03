Amiens : un parcours Jules Verne pour célébrer le grand écrivain

Le parcours littéraire, touristique et culturel est construit en 16 étapes, sur 2,6 km. Il sillonnera différents lieux dédiés à la créativité et à l’imaginaire de Jules Verne dans le centre d’Amiens. Le parcours pourra être fait en 30 ou 80 minutes, selon le désir des visiteurs.

Pourquoi Aronnax ? : C’est l’autre héros de Vingt mille lieues sous les mers. Et dans le roman édité par Hetzel, l’illustrateur Édouard Riou choisit les traits de Jules Verne, jeune et sans barbe, pour représenter le Médecin et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

Tout au long de ces 16 étapes, des totems interactifs permettront de se « réapproprier » l'imaginaire de Jules Verne. Grâce aux QR codes installés sur les pupitres multilingues (traduits en 7 langues), les visiteurs pourront accéder à des vidéos immersives, des extraits de romans lus par le comédien Jean-Michel Noirey, ou encore des quiz pour les plus jeunes… L'occasion de découvrir comment la ville d'Amiens a inspiré Jules Verne pour nombre de ses récits.

Un buste de Jules Verne à l’Hôtel de Ville

En outre, une œuvre de vidéo mapping mettra en mouvement sur des murs d'eau de 4 mètres de haut, des gravures originelles de cinq romans majeurs de Jules Verne (5 semaines en ballon, 20 milles lieues sous les mer, Voyage au centre de la terre, De la terre a la lune, Robur-le-Conquérant). Il s'agit d'une œuvre signée par le dessinateur de BD et scénographe belge François Schuiten, accompagné par l'atelier parisien Audibert. L'installation sera à découvrir tous les soirs de 17h30 à 21h30, Place Alphonse Fiquet d'Amiens.

En juin prochain, un buste de Jules Verne, créé par le sculpteur Philippe Arnault, sera également dévoilé devant l’Hôtel de Ville. Une œuvre sculpturale illustrant l'Imaginaire de l'écrivain installée sur la place de la gare, complétera le tableau.

À LIRE: L'Île mystérieuse de Jules Verne en spectacle musical

Jules Verne, né en 1828 et mort en 1905, a choisi de vivre la partie la plus importante de sa vie à Amiens, et y a écrit une bonne part de ses romans. Né à Nantes en 1828, Jules Verne a vécu à Paris à partir de l’âge de vingt ans. En mai 1856 il rencontre à Amiens Honorine Deviane, qui deviendra son épouse. C’est en juillet 1871 qu’il décide de s’installer à Amiens. Il y exercera notamment un mandat de conseiller municipal durant seize ans.

Crédits : Nathan Hughes Hamilton (CC BY 2.0) / Projet Jules Verne