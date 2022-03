Concert-fiction : L'Île mystérieuse de Jules Verne en spectacle musical

Pour ce concert-fiction événement, Radio France a décidé d'appuyer sur une vingtaine de musiciens de l'Orchestre national de France dirigés par le jeune chef de 32 ans, David Molard Soriano.

Résumé de l'oeuvre de Jules Verne :

États-Unis, 1865. En pleine guerre de Sécession, quatre Nordistes s'évadent en ballon de la ville de Richmond, capitale la Confédération sudiste. L'ingénieur Cyrus Smith, le journaliste Gédéon Spilett, le jeune Harbert Brown, et Nab, un soldat de l'Union, sont pris dans une tempête qui les fait échouer sur une île du Pacifique. Privés de tout, ces naufragés de l'air doivent assurer leur survie. L'ingéniosité de Cyrus et les ressources de ses compagnons s'allient à merveille. Mais des incidents étranges se succèdent. Une présence mystérieuse semble les épier, guettant la moindre occasion pour leur venir en aide... L'île Lincoln devient alors le théâtre d'une confrontation entre interventions miraculeuses et explications rationnelles. Au siècle de la science et du progrès, de qui la Providence est-elle le nom ?

Inspiré notamment des Robinson Crusoé de Daniel Defoe et du Robinson suisse de J. D. Wyss, d'après les propres mots de Jules Verne, l'Île mystérieuse a connu plusieurs adaptations depuis sa parution en 1875. Dès 1961 pour le cinéma, dans une réalisation de Cy Endfield, sur une musique de Bernard Herrmann et avec des effets spéciaux du mythique Ray Harryhausen. L'œuvre de Jules Verne a également été librement adaptée en bande dessinée en 1971 par Jean-Claude Forest sous le nom de Mystérieuse : matin, midi et soir, avant une adaptation en série pour l'ORTF en 1973, avec notamment l'acteur Omar Sharif.

« Face à l'adversité, la débrouillardise et la persévérance »

« Puisqu'il s'agit d'une adaptation radiophonique, (j'ai voulu) mettre l'accent, au fil des scènes, sur la force évocatoire d'une île qui n'existe ici que par les voix des comédiens, le bruitage, la musique », explique Stéphane Michaka en charge de l'adaptation de l'oeuvre de Jules Verne.

« Si l'idéologie du roman embarrasse depuis longtemps les adaptateurs (préjugés racistes et dédain à peu près total pour la gent féminine y cohabitent avec candeur), son message essentiel n'a rien de daté : face à l'adversité, la débrouillardise et la persévérance des humains sont leurs meilleurs atouts », ajoute-t-il encore.

Stéphane Michaka est l'auteur de plusieurs romans, dont La Fille de Carnegie, publié chez Rivages, ou Ciseaux chez Fayard, et de pièces de théâtre, comme Le Cinquième Archet et Les Enfants du docteur Mistletoe. Il a également signé plusieurs concerts-fictions mis en musique par l'Orchestre national de France, parmi lesquels Alice & merveilles, coédité en livre-CD par Radio France et Didier Jeunesse, ou Vingt mille lieues sous les mers et Moby-Dick, tous deux coédités par Radio France et Gallimard Jeunesse en 2019 et 2020. Il est également l'auteur d'une série en deux tomes Cité 19, parue chez Pocket Jeunesse. Son roman, La Mémoire des Couleurs a été sélectionné pour le Prix Vendredi.

À LIRE: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc adapté en série télévisée

Vingt mille lieues sous les mers, joué en 2016, sera également repris à Rennes au Théâtre National de Bretagne les 14 et 15 avril prochains.

Crédits : cea + (CC BY 2.0)