Les éditeurs “plantent” Roselyne Bachelot : un camouflet qui passe très mal

Réunions plénières hebdomadaires, séances bilatérales : en moins de dix mois, une cinquantaine de rencontres — auxquelles s’ajoutent celles menées en interne aux collèges et organisations. Autour de la table, le ministère de la Culture, les représentants d’auteurs, le SNE — et Pierre Sirinelli en grand ordonnateur. Si le président du syndicat des éditeurs, Vincent Montagne, avait largement dévoilé le fond des échanges – malgré un engagement tacite – en présentant ses vœux, le travail aura abouti, reconnaît-on, sur certains des points abordés.

Or, s’il est un principe vérifiable de toute éternité, c’est qu’en année de présidentielle, le temps se gèle progressivement jusqu’à se figer à quelques semaines du premier tour. Conscients de ce fait, les acteurs devaient se retrouver post-élections pour poursuivre d'âpres négociations — et surtout, introduire une nouvelle notion : le partage de la valeur, ou les conditions de rémunération des auteurs. Et ce, de sorte à « améliorer significativement » l’état actuel d’un art perfectible.

À la revoyure ?

Auteurs et éditeurs s’étaient donc entendus sur la suite d’un agenda commun, avec la signature d’un accord en présence de la locataire de Valois. Dans la foulée, Roselyne Bachelot-Narquin devait annoncer la poursuite d’une nouvelle mission, après les élections législatives. Et parmi les sujets brûlants, celui de la rémunération, dont ActuaLitté a plusieurs fois évoqué le sort : les oubliettes de l’Histoire.

Déjà avec le départ fin janvier de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse de la table des négociations, cette question était amplement revenue.

En janvier 2022, la question de la rémunération, sans cesse remise aux calendes grecques et dans le même temps, l’accord qui devait être conclu au 15 novembre — dévoilé par le président du SNE — est toujours en attente. Et la mission Sirinelli de conciliation a été prorogée jusqu’au 15 février. Conclusion, les auteurs se voient pressés d’accepter l’existant, et d’avoir foi en un avenir où la rémunération finira bien par être abordée. extrait de l'article : Le ministère de la Culture met les auteurs à genoux

L’organisation claquait la porte, épuisée.

La suite des échanges allait porter sur les sujets en attente de la feuille de route « et le thème de la rémunération qui n’ont pu être traités faute de temps », peut-on lire dans un document bilan, qu’a consulté ActuaLitté. Après l'élection présidentielle, promis, la rémunération serait reprise, manches retroussées.

Mais au jeu de la temporisation, le SNE n’a pas son pareil : des allers-retours nombreux sur les modalités et termes de la communication avaient déjà permis de grappiller de précieuses semaines. Voici pourtant qu’une formule pour présenter l’engagement était trouvée :

Les parties signataires s’engagent à poursuivre, sous l’égide des pouvoirs publics, la négociation engagée en juin 2021 en suivant la feuille de route établie et acceptée par les parties, annexée au présent accord partiel, en étudiant notamment les dispositions qui seraient de nature à améliorer significativement les conditions de la rémunération des auteurs, les discussions sur certaines des solutions devant être éclairées par l’analyse de données économiques partagées. extrait du document Bilan de la mission Sirinelli, mars 2022

Encore fallait-il que tout le monde la signe.

Crise de représentation, le retour ?

Au terme d’un conseil d’administration ce 16 mars, Vincent Montagne, porteur du dossier, n’aura finalement pas obtenu le quorum de son Bureau. Autrement dit, l’absence de majorité empêchait la validation d’un texte terrifiant... En effet, il préfigure l’hypothèse de nouvelles discussions autour d’une éventuelle revalorisation de la rémunération, dont les modalités seraient de toute manière à négocier. En l'apprennant, le ministère n'a pas savouré la nouvelle.

Car en ce début d’année 2022 complexe, l'attitude du syndicat patronal des éditeurs ne renvoie définitivement pas une brillante image. Et le désaccord aboutissant à un report de ces accords, pour démocratique qu’il soit, fleure bon la condescendance — et ne manquera pas d’éclabousser plus largement encore la profession.

D’ailleurs, l’esquive syndicale a conduit à un affront que le cabinet ne digère pas. Et qui interroge plus encore sur la crise larvée jusqu’à lors, mais grandissante, au sein du SNE — avec le dossier Edithachette en toile de fond. Deux hypothèses : soit le SNE a perdu le quorum le matin du vote, et cette division soudaine atteste de problèmes internes. Soit le SNE balade ses interlocuteurs depuis des semaines, n’a jamais eu ledit quorum, et… cette division ancrée atteste de problèmes internes.

Notons qu'Editis ayant suspendu sa participation au SNE, le groupe ne prend plus part aux votes. De fait, l’année 2022 avait débuté avec un communiqué du syndicat — dont l’instrumentalisation ne faisait aucun doute — dénonçant le « risque d’abus de position dominante » que représentait la fusion Lagardère/Vivendi.

À LIRE: Editachette : comment l'hystérie dans l'édition profite à Amazon

Sans être cité, Vincent Bolloré devenait alors la bête noire susceptible de briser cet « accès équitable au marché de détail et au marché des droits, comme aux matières premières et aux médias, [qui] est une condition nécessaire au développement équilibré de notre secteur d’activité, porteur de forts enjeux sociaux, éducatifs et culturels », indiquait le SNE. Un message que les groupes Hachette Livre et Editis n’avaient, évidemment, pas signé.

Plus intrigant, certaines sources reportent sur Antoine Gallimard le cafouillage lors du vote et le blocage du texte. Le syndicat aurait été victime de la décision d’un seul — dont le message médiatique est pourtant tourné vers les auteurs depuis des mois. Depuis que la fusion Hachette/Editis se profile, surtout. Un double discours qui commence d’ailleurs à lasser, et « devenir un peu trop flagrant », nous indique un observateur.

Pour autant, les désaccords des membres du Bureau — ou l’accord collégial sur un désaccord — seraient plus larges et la palme de l’hostilité pourrait ne pas revenir au seul patron de Madrigall. « On se demande, en réalité, s’ils n’ont pas tous choisi de faire le dos rond, alors que personne ne souhaite aborder le sujet financier. Les Thénardier ne manquent pas dans l’industrie… », glisse un proche du dossier.

Si, en littérature, les pourcentages de droits concédés par contrat ont évolué, c’est toujours dans les secteurs BD, et plus encore jeunesse que ces montants font écarquiller les yeux. Le dernier baromètre de la Scam faisait état de ce que 38 % des auteurs Jeunesse perçoivent moins de 5 % — alors que le taux moyen est de 8,2 %. Suivez l’argent…

Côté SNE, aucun commentaire sur le sujet.

Angoulême, théâtre des opérations

À l’occasion de son déplacement à Angoulême, la ministre doit rencontrer une délégation d’auteurs — et probablement saluer le projet de rémunération des dédicaces pour les auteurs de bande dessinée. Ce dernier permettra le versement, de 226 € brut, montant réparti entre La Sofia, le CNL et l’organisateur et/ou l’éditeur invitant.

Reste que le ministère n’a donc pas du tout apprécié la séquence vécue : Roselyne Bachelot était revenue de Villers-Cotterêts, ce 16 mars, dans le seul but d’être présente pour la signature de l’accord. Apprendre que le syndicat, « dans une dérobade fuyante », plantait là la ministre, arguant d’un démocratique problème de quorum, peine à convaincre. En privé, la locataire de Valois a même indiqué à plusieurs reprises être « fâchée » de ce comportement.

D’autant que le cabinet, plutôt dilettante au cours des premiers mois, a vécu comme un électrochoc le départ de la Charte. En claquant la porte, l’association aura fait prendre conscience que l’accord, bien réel, pouvait également s’effondrer. De quoi mobiliser le ministère comme jamais, au cours des dernières semaines, pour aboutir à une signature.

Maintenant, rien n’empêche d’imaginer que Roselyne Bachelot puisse signer une lettre de mission prolongeant les négociations, sans que le SNE ait donné son accord. L'agacement sera-t-il suffisant pour faire un pied-de-nez au syndicat, et diligenter les négociations malgré tout ? Les obstacles politiques existent, mais les pressions de chacun auront du poids, la SGDL en tête de liste.

Les derniers bruits de couloirs indiquent par ailleurs qu’en cas de réélection, Emmanuel Macron aurait décidé de maintenir son actuel État major pour conserver une certaine cohérence —, et ce, jusqu’aux législatives. De la sorte, Roselyne Bachelot demeurerait à Valois jusqu’en juin. La ministre aura-t-elle à cœur de mettre en place la mission sur la rémunération pour septembre 2022 ?

Un peu de sérieux...

Frédéric Maupomé, secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, analyse plus durement la situation : « Avec un marché du livre qui fait plus de 20 % de croissance en 2021, et 50 % pour la bande dessinée, refuser les échanges sur la rémunération n’est pas sérieux. »

S’entendre répéter qu’il s’agirait là d’une « atteinte à la liberté contractuelle » ne le serait pas plus. « Comme si les contrats d’édition n’étaient pas des contrats d’adhésion avec des conditions imposées », reprend-il. « De nombreux secteurs se voient imposer des normes, parfois découlant de négociations interprofessionnelles, sans empêcher la liberté contractuelle. »

De fait, l’ensemble des organisations d’auteurs veut avant tout la levée du tabou sur la rémunération. « Quand des groupes éditoriaux s’engagent dans des opérations de rachats, de fusion, d’investissements, ce qu’ils acquièrent, c’est le catalogue. Et le catalogue, c’est nous, jusqu’à 70 après notre mort. Or, les seuls qui n’en bénéficient pas, ce sont les auteurs. »

Quand la ministre soulignait qu’elle préférait régler les conflits territoriaux en mer de Chine, plutôt que les dissensions entre associations d’auteurs, ces dernières ont démontré leur capacité au collectif. Il semblerait bien que, désormais, ce soient les éditeurs qui barbotent dans cette fameuse mer de Chine…

crédits illustration : mohamed_hassan, CC 0