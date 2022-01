Comment le ministère de la Culture a mis les auteurs à genoux

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a décidé de claquer la porte des négociations. Menées sous l’égide de Pierre Sirinelli — considéré comme le fossoyeur du Rapport Racine, côté auteurs, ou le Deus Ex Machina ailleurs — elles devaient conduire à ce que la question de la rémunération soit enfin et franchement abordée. Peut-être même résolue.

On se souvient que lors des premiers États Généraux du Livre, le président du SNE, Vincent Montagne, avait accepté de prendre part à une table ronde. Mais refusait catégoriquement que la question de la répartition de la valeur soit ainsi publiquement évoquée.

Avancées... mineures

Entamés en juin 2021, les échanges étaient toutefois placés sous d’inquiétantes perspectives. Le professeur Sirinelli avait en effet balayé dans un rapport l’une des questions cruciales : le contrat de commande. Il recommandait en effet d’opter pour un statu quo. « Il est vrai qu’un sentiment se fait jour : il est rarissime qu’une construction législative assez complète d’un régime du contrat de commande soit envisagée législativement, mais plus l’intervention du législateur prend de l’ampleur moins les solutions retenues sont favorables aux créateurs », écrivait-il dans son rapport.

Ce coup porté, le message était assez clair : les auteurs n’obtiendraient pas gain de cause. Et à la table des négociations, on allait s’asseoir avec la perspective de discuter entre gens honnêtes. La feuille de route fut pourtant validée par les parties — collège auteurs et éditeurs, aux côtés de Pierre Sirinelli, avec le ministère de la Culture non loin — en juillet de l’année passée. Les points étaient clairs, mais au terme de huit mois passés, les avancées sont rachitiques.

Mieux encore : en présentant ses vœux à l’interprofession, le président du SNE, Vincent Montagne, sera parvenu à dévoiler différents points d’accord entre les parties. Éléments dont il avait été convenu, justement par lesdites parties, qu’elles ne seraient pas rendues publiques.

Au menu : semestrialisation du versement des droits, mesures de transparence, cadre spécifique de fin de contrat. Des éléments significatifs, mais insatisfaisants — payer les droits dus deux fois par an ne change pas grand-chose si ces derniers restent bas. Ils resteront moindres, mais en deux versements. Quant à la transparence, ne faudrait-il pas plutôt déplorer l’existence d’une opacité… ?

Quel credo ?

Ainsi, en janvier 2022, la question de la rémunération, sans cesse remise aux calendes grecques et dans le même temps, l’accord qui devait être conclu au 15 novembre — dévoilé par le président du SNE — est toujours en attente. Et la mission Sirinelli de conciliation a été prorogée jusqu’au 15 février. Conclusion, les auteurs se voient pressés d’accepter l’existant, et d’avoir foi en un avenir où la rémunération finira bien par être abordée.

Dans la perspective d’élections présidentielles et l’attentisme qui s’instaure traditionnellement en France, ce gage de bonne volonté aurait relevé de la foi.

Le partage de la valeur semble toujours aussi tabou, et les combattants commencent à flancher sous la stratégie manifestement habile d’épuisement des ressources. Auprès de ActuaLitté, une proche du dossier explique : « Nous avons eu le sentiment d’être promenés durant toutes les négociations, voyant repoussé sans cesse ce sujet crucial. »

Mais plus encore, les bénévoles des associations d’auteurs se sentent rincés, une fois de plus : « Quand en face, nous avons pour interlocuteurs des salariés, dont le temps de présence est ainsi pris en charge, le déséquilibre est flagrant. Pour un artiste-auteur, c’est un double métier qu’il faut assumer : celui de représentant bénévole et de créateur. Sauf qu’on se retrouve rapidement dans l’incapacité de mener à bien notre véritable travail de créateur. »

Cela, ajouté aux demandes répétées du ministère de la Culture d’apporter des notes, de réaliser des synthèses, de vérifier des points. « On a parfois le sentiment de tout faire à leur place, et d’être en outre obligés de se battre pour qu’ils écoutent ce qu’ils nous ont demandé de leur fournir », assure une autre autrice. Temps perdu, énergie gâchée, des centaines d’heures de réunions infructueuses : pour les représentants de la Charte, trop, c’est trop.

Considérant que les parties en présence ne jouent pas avec les mêmes armes, La Charte décide d’en finir avec ce qui ressemble à une mascarade — qui pourrait ne jamais aboutir.

Mobilisation collective

Qu’en sera-t-il de la suite ? Difficile de le prévoir, attendu que l’épineux sujet de la rémunération demeure en suspens. Le collège auteurs a récemment fait entendre d’une voix commune en répondant aux vœux du Syndicat national de l’édition.

Comme vous, nous nous réjouissons des résultats exceptionnels du marché du livre en 2021 : une hausse de 20 % en valeur par rapport à 2020, et de 19 % par rapport à 2019. Il nous faut cependant rappeler que, durant cette même période, les conditions des auteurs et autrices du livre, premier maillon de la chaîne de cette industrie, sont loin d’avoir suivi la même progression. Collège Auteurs - Réponse à Vincent Montagne, président du SNE

À ce titre, la Charte savoure que les organisations soient parvenues, durant les négociations menées, à parler d’une même voix. Et si la ministre de la Culture reste persuadée qu’il lui serait plus simple de régler « les conflits en mer de Chine » que les dissensions entre organismes d’auteurs, un beau démenti lui a été opposé. « Ce travail pour une rémunération plus équitable, nous souhaitons continuer de le mener collectivement », poursuit d’ailleurs La Charte.

Reste que, trop, c’est trop : « Nous avons donné plus de 300 heures de notre temps face à des interlocuteurs qui n’ont pas même trouvé le temps de répondre à notre dernier courrier. Dont acte. »

crédit : AlexandruPetre CC 0