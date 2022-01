2021 restera comme une année exceptionnelle pour le livre”, malgré la baisse de lecteurs

Tous segments confondus — même en excluant ebook et audiobook — l’édition affiche 20 % de croissance en valeur en regard de 2020 et 19 % en regard de 2019. Avec un ruissellement global : BD, littérature, jeunesse, vie pratique et beaux livres sont tous concernés par la croissance enregistrée.

Mais 2021 fut aussi l’année de la librairie commerce essentiel — quand les bibliothèques, elles, demeurent soumises aux contrôles sanitaires de plus en plus loufoques. « Mais au-delà [des librairies], c’est bien le livre qui fut reconnu dans son statut », retient le président du SNE.

Autre motif de succès : le Pass Culture, qui aura apporté une manne financière non négligeable. Avec 2991 librairies participantes, ce sont 426.000 ouvrages qui furent achetés. Si l’on table sur le fait que le prix moyen (et imaginaire) d’un livre est de 11 €, on mesure mieux encore l’impact de cette enveloppe de 300 € accordée aux jeunes de 18 ans, sur l'industrie du livre.

Enfin, 2021 fut l’année de l’adoption des deux lois, l’une portant sur les frais de port (entre autres) pour la vente de livres, l’autre concerne la structuration des bibliothèques.

Et quelle année !

La lecture est devenue, depuis juilletn 2021, Grande Cause Nationale — malgré un investissement tout relatif de la part du Premier ministre. Cet éclairage n’en demeure pas moins une réussite, même partielle, pour assurer au livre une plus grande présence dans l’Hexagone.

Reste, assure Vincent Montagne, que « le livre est une filière riche de sa diversité, structurée et solidaire, attachée aux relations équilibrées entre l’ensemble de ses acteurs ». Probablement la raison pour laquelle le Rapport Racine, qui aurait pu introduire un rééquilibrage entre auteurs et éditeurs, a été superbement enterré. « La bonne santé de notre secteur dépend et l’avenir de notre filière dépendent de la qualité du dialogue entre tous [l]es acteurs », reprend pour sa part le président du Syndicat.

D'ailleurs, sans bien entendu les citer, Vincent Montagne rappelle que le rapprochement de Editis et Hachette Livre — par le rachat que Vivendi va opérer du groupe Lagardère — menacerait le secteur dans sa globalité. S’il importe que la France « continue à forger des champions internationaux », il appelle à la prudence et la surveillance de ce qui produirait « une entrave à la diversité culturelle ». Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une alternative aux géants du web, Amazon en tête.

Le dialogue entre les acteurs demeurera essentiel en 2022 — avec les auteurs, les bibliothécaires, les libraires, mais également imprimeurs et papetiers, qui ont douloureusement encaissé la hausse de prix des matières premières et de la logistique. Le secteur se trouve confronté « à une pénurie qui pourrait avoir un impact sur le prix du livre », insiste le président.

« Il faut que 2022 soit une année de décision », reprend-il. Reddition de comptes semestrielle, avec versement des droits dus, informations constantes sur la vie du livre et fin de contrat, « les éditeurs proposent des avancées majeures ».

Toutefois, hors de question d’envisager une « création administrée ». Et de rebondir sur les propos de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : les auteurs du livre ne peuvent être soumis à se faire passer des commandes par les éditeurs. Quand bien même ce serait déjà le cas. « Personne ne voudrait d’un monde où les auteurs seraient rémunérés au temps de travail, fixé par l’employeur », assène Vincent Montagne. Les intéressés, eux, n’auront peut-être pas la même analyse.

2022, année de combats

2022 poursuivra les combats usuels du SNE, pour la liberté d’expression et de publication, mais intègre également la lutte « contre les violences sexistes ou sexuelles ». Et en parallèle, malgré les bons chiffres, « la tendance est à la baisse du nombre de lecteurs, notamment de littérature générale. Il faut enrayer ce mouvement ».

La réponse du SNE s’incarne par le nouveau Salon du livre de Paris, le Festival du livre de Paris — qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions chez les éditeurs indépendants, qui se considèrent exclus financièrement de l’événement.

On pourra retrouver l’intégralité de cette allocution ci-dessous :