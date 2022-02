Invasion de l'Ukraine : “La Seconde Guerre mondiale n'a rien appris à l'humanité

Depuis plusieurs jours, le PEN International, associé à ses coreligionnaires d’Ukraine et de nombreux autres, en appelait à une résolution pacifique. Le comité mondial d’écrivain, œuvrant pour la liberté d’expression, n’aura cessé de manifester ses inquiétudes devant la détérioration rapide de la situation. Le positionnement de troupes armées russes à la frontière — ainsi qu’en Biélorussie — laissait présager le pire : le recours à la force militaire.

Quid du monde libre ?

« Huit ans après l’annexion non reconnue de la Crimée par la Russie, en violation du droit international, et le contrôle de facto par des groupes armés pro-russes des républiques autoproclamées du Donbass, la situation des droits humains en Ukraine continue de susciter de vives inquiétudes », indiquait une vingtaine d’organisations PEN — France, Canada, Amérique, Autriche, Norvège, etc.

Ce 22 février, elles faisaient état de 14.000 personnes tuées, près de 1,45 million de déportées, et des dizaines d’emprisonnements de journalistes, kidnappés ou torturés. « Tous les individus ont droit à la paix, à la liberté d’expression et la liberté de réunion », tentaient de faire valoir les signataires de cette lettre.

Après huit années de violence, le peuple ukrainien n’était certainement pas le dernier à mériter ce calme. « Nous sommes profondément préoccupés de cette aggravation des tensions en Ukraine, et la menace qu’une nouvelle effusion de sang ferait peser sur tous ses habitants », ajoutait Burhan Sonmez, président du PEN International.

Car de la guerre hybride, Vladimir Poutine vient de passer au conflit tristement conventionnel. Et l’Ukraine n’étant pas membre de l’OTAN, aucune réaction internationale armée ne peut survenir. De même que la présence de la Russie à l’ONU bloquera toute solution — sans parler de la position que prendrait la Chine.

« Si les dirigeants du monde libre ne font pas une ultime tentative décisive pour arrêter la guerre que la Fédération de Russie souhaite tant déclencher, on pourra dire, sans se tromper : la Seconde Guerre mondiale n’a rien appris à l’humanité », assenait Andrey Kurkov, président du PEN Ukraine.

Menace pour l'Europe

À son tour, la présidente du PEN Moscou, Natalia Ivanova, intervenait pour faire entendre sinon raison, du moins une voix tournée vers la paix. « Chaque conflit sur les territoires [Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie, NdR] a causé la mort de centaines de personnes, coupé les liens entre les gens, détruit des maisons […] Cela a conduit à d’immenses catastrophes humaines et un désastre culturel, ce qui constitue une menace significative pour la paix en Europe. »

Et d’ajouter, comme une triste prophétie : « Le monde est au bord d’une tragédie mondiale : un nouveau conflit au cœur de l’Europe provoquerait des conséquences irréparables et la mort de centaines de milliers d’innocents. Il ne peut y avoir de Russie libre et démocratique sans une Ukraine indépendante. »

Dire non à la guerre, tel était alors le credo derrière lequel se ralliaient les organisations PEN à travers la planète. Et le Comité des auteurs pour la Paix, groupe de travail au sein de l’organisation PEN International, abondait en ce sens. « La guerre n’est pas un jeu et la politique de la puissance impériale du XIXe siècle n’est plus en ligne avec les défis mondiaux du XXIe siècle », reprenait Andrey Kurkov.

« En tant qu’écrivains, nous croyons que la libre circulation et les discussions autour des idées, sans menace ni censure, est le meilleur moyen de préserver une humanité apaisée et inventive. »

