Iran : interrogations et inquiétudes après la mort de l'écrivain Baktash Abtin

À l'âge de 48 ans, l'écrivain iranien Baktash Abtin est mort du Covid-19 dans un hôpital de Téhéran, quelques jours après avoir été placé dans un coma artificiel pour recevoir des soins. Après avoir contracté la maladie au sein de la prison d'Evin, dans la capitale iranienne, pour la seconde fois en quelques mois, il n'avait pas pu être pris en charge immédiatement. Et ce, en raison de la réticence de l'administration pénitentiaire et des autorités.

L'organisation PEN International, qui militait pour la libération d'Abtin, « tient pour responsables les autorités iraniennes » de sa mort et appelle à « une enquête urgente sur les négligences médicales qui ont conduit à son décès ».

Contaminé en novembre 2021, il s'était vu refuser des soins pendant 10 jours, selon PEN International. Finalement transféré à l'hôpital Taleghani de Téhéran par l'administration pénitentiaire, il a ensuite été pris en charge dans un établissement privé, étant donné la détérioration de son état de santé, selon le souhait de sa famille.

Un placement en coma artificiel avait ensuite été décidé, pour tenter d'administrer des soins malgré un état préoccupant. Ces tentatives n'auront pas suffi. Aux États-Unis, le secrétariat d'État chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail a également appelé à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort d'Abtin.

D'autres auteurs toujours en prison

Endeuillée par la disparition de Baktash Abtin, l'association des écrivains iraniens s'inquiète à présent du sort de Reza Khandan-Mahabadi et Keyvan Bazhan, codétenus d'Abtin, condamnés comme lui pour « diffusion de propagande » et « conspiration contre la sécurité nationale » à six années de prison chacun, en mai 2019. La sentence avait été confirmée en appel, un an plus tard.

La situation de Reza Khandan-Mahabadi est particulièrement préoccupante, puisqu'il avait lui aussi contracté le Covid au sein de la prison d'Evin. Pris en charge à l'hôpital Taleghani puis par un établissement privé, il est à présent soigné à domicile, mais ses proches craignent un retour en prison avant son rétablissement complet, dont les conséquences pourraient être dramatiques.

L'auteur Arash Ganji, convoqué en octobre 2021, purge de son côté une peine de onze années de prison : cinq ans pour « complot en vue d'agir contre la sécurité nationale », cinq ans pour « appartenance et coopération avec un groupe anti-régime » et un an pour « propagande contre le régime ». Cette condamnation serait liée à la traduction d'un recueil de témoignages en farsi...

L'association des écrivains iraniens appelle le régime à libérer ces auteurs et tous les prisonniers d'opinion.

Photographie : illustration, Blondinrikard Fröberg, CC BY 2.0