Mobilisation internationale pour libérer trois auteurs iraniens

Membres de la première heure de l'association des auteurs iraniens, Baktash Abtin, Keyvan Bajan et Reza Khandan Mahabadi sont dans le collimateur de la République islamique d'Iran depuis près d'une dizaine d'années. En 2015, leurs domiciles sont fouillés, leurs effets personnels confisqués et des enquêtes ouvertes sur leurs activités.

Des nouvelles convocations devant la justice ouvrent l'année 2019, pour les trois auteurs, qui se trouvent accusés de « diffusion de propagande » et de « conspiration contre la sécurité nationale ». À l'international, l'analyse est tout autre : la procédure engagée contre Baktash Abtin, Keyvan Bajan et Reza Khandan Mahabadi ressemble fort à des représailles pour leur critique de la censure iranienne.

En mai 2019, une condamnation à six années de prison pour chacun des accusés tombe, que la procédure d'appel confirmera, un an plus tard. Les trois auteurs sont à présent détenus au sein de la prison d'Evin, à Téhéran.

Depuis leur entrée en prison, la santé des auteurs s'est considérablement dégradée, note PEN America, organisation de défense de la liberté d'expression : Baktash Abtin et Reza Khandan Mahabadi ont même contracté le Covid-19 entre les murs d'Evin, évoluant vers une grave pneumonie pour Baktash Abtin...

“Il est plus que temps”

Plusieurs dizaines d'auteurs et autrices du monde entier, rejoints par quelques autres personnalités comme Alec Baldwin ou Meryl Streep, cosignent une lettre adressée au président de la République islamique Ebrahim Raïssi, à l'initiative de PEN America.

« Nous vous demandons, président Raïssi, de libérer Abtin, Bajan, et Khandan Mahabadi, de les acquitter de toutes les accusations injustement prononcées contre eux, et de mettre un terme à toutes les mesures de représailles exercées contre les auteurs qui s'expriment librement », souligne le courrier. « II est plus que temps que l'État iranien respecte la liberté d'expression des auteurs, poètes et intellectuels iraniens et reconnaisse les traditions essentielles de la communauté littéraire iranienne. »

JUSTICE: en Turquie, 7 ans de prison pour quelques tweets

L'organisation PEN America a décerné aux trois écrivains emprisonnés le Prix PEN/Barbey Freedom to Write, pour attirer l'attention sur leur sort.

La lettre est accessible à cette adresse, et peut être signée, pour apporter plus de poids aux revendications.