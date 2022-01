Marché du livre au Québec : 2021 marquée par une belle hausse des ventes

Malgré une pandémie qui n’en finit pas, les chiffres révélés par le service de statistique sont encourageants. Concernant les éditeurs québécois, GaspardLivres fait état d’une augmentation de 18,3 % des ventes sur toute l’année 2021, contre une évolution portée, malgré tout, à 13,5 % pour les éditeurs étrangers.

Les mesures sanitaires en décembre n’ont pas manqué de poser quelques soucis sur la fin d’année : une baisse de 6 % des ventes entre décembre 2020 et 2021 est à noter concernant les éditeurs étrangers, quand leurs homologues québécois résistent mieux : – 3,8 % seulement. Tout cela occasionne un recul de 4,7 % des ventes, au global, sur le dernier mois et plus crucial de l’année.

Décembre 2020 avait pourtant été enrichissant malgré une année morose : une hausse de 14,3 % des ventes avait été remarquée par rapport à décembre 2019.

Que l’on soit étranger ou québécois, les plus grandes parties des ventes concernent, encore et toujours, le secteur Jeunesse et Littérature : ils permettent aux éditeurs québécois une augmentation respective de 15,2 % et 21,3 % sur l’ensemble de 2021.

Pour leurs homologues étrangers, les chiffres sont d’un vert moins « sapin de Noël fraîchement coupé », mais tout de même : 11,6 % de mieux en Jeunesse et 7,5 % pour la Littérature.

Rappelons par ailleurs les données de l’Institut de la statistique du Québec : sur 2020, les ventes de livres neufs, chez les détaillants, éditeurs et distributeurs, avaient représenté 577,5 millions $ CA — soit 3,1 % de recul en regard de 2019.

Mis en regard des données que fournit Gaspard, il semble bel et bien que la vente de livres ait connu un fort regain d’activité ! Dans l’Hexagone, 2021 s’avère tout aussi faste : 19 % de mieux entre 2021 et … 2019, indiquait le président du Syndicat national de l’édition, Vincent Montagne (via FranceTV Info).

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0 ; librairie Gallimard de Montréal