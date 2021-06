Vente de livres : 2020, année très difficile pour les éditeurs québécois

L’ISQ fournit, comme chaque année, les relevés de ventes annuelles suivant les points de vente, définis en quatre grands segments : éditeurs, distributeurs, libraires (avec plusieurs sous-sections) et grande diffusion. Le volume global accuse donc un léger recul de 3,1 % d’une année à l’autre.

Répercussions de la crise sanitaire

Or, 2020 avait tout pour être une année assez exceptionnelle, si les éditeurs en marché de vente ferme — vers les clients directeurs — n’avaient pas connu une aussi sombre pandémie. En effet, les résultats plongent de 18,8 %, de 113,567 millions $ à 92,223 millions $.

Il semble que l’absence de Québec Edition, structure découlant de l’Association nationale des éditeurs de livres, des différents salons internationaux, aura pesé dans la balance. De même que le chiffre doit inclure les ventes opérées sur les différents salons du Québec, où, là encore, les annulations ont impacté les résultats de ventes directes des éditeurs. Nous attendons de plus amples éléments de l'ANEL sur ce point.

Sur les cinq premiers mois de 2020, les ventes directes n’ont jamais dépassé 7,98 millions $, avant de s’emballer en juin, à 11,13 millions $, puis d’atteindre leur paroxysme, en août, avec 20,36 millions $. On ignore à quel point l’initiative « Le 12 août j’achète un livre québécois » a pu porter ses fruits, mais les résultats sur cette période sont impressionnants.

QUÉBEC: le retour d'un prix unique du livre, 10 ans après

En revanche, la librairie reste d’une constance admirable : si elle enregistrait 396,9 millions $ de ventes en 2018, puis 396,8 l’année suivante, elle se maintient, malgré les fermetures d’établissements, à 395,5 millions durant l’année 1 de la pandémie. Les établissements agréés sont en léger recul, de 5 millions $, quand les non agréés enregistrent près de 4 millions $ de mieux.

Chose intéressante, la grande diffusion a pour sa part gagné 5 millions $, passant de 70 à 75 millions $. Cependant, entre les confinements et les commerces non-essentiels, il faut souligner que ce canal de vente n’a jamais fermé — et particulièrement au plus fort de la pandémie, entre mars et mai. Alors que les librairies devaient se réinventer, la grande diffusion restait le seul accès direct au livre, physiquement.

Août 2020, un mois historique

Katherine Fafard, directrice générale de l’Association des Libraires du Québec, contactée par ActuaLitté, ne cache pas sa joie, tout en apportant de réelles nuances. « Si la librairie indépendante pointe à 0,3 % de recul, c’est que ce segment, selon les données de l’ISQ, intègre aussi les coopératives en milieu scolaire. De fait, la BTLF [société de gestion de la banque de titres de langue française, Ndlr] indique que les librairies indépendantes, stricto sensu, ont fini l’année avec 5,2 % de croissance. »

Christian Reeves, directeur ventes Gaspard, l’outil de monitoring du marché québécois, précise : « Les données de l’OCCQ sur la librairie indépendante contiennent aussi les données de la librairie en milieu collégial et universitaire (dans le jargon, des “coops”), dont le CA a souffert en 2020 à cause de la fermeture ponctuelle des institutions scolaires. Gaspard considère comme indépendantes les librairies membres de l’ALQ ; les coops, pour la plupart, font partie d’une fédération autonome (FQCMS). »

Et d’ajouter : « La valeur de 5,2 % de croissance du CA des indépendants (ALQ) est donc correcte. Pour l’ensemble des librairies comparables dans Gaspard (hors coops), la croissance du CA a été de 2,5 % en valeur. »

Quant au mois d’août, il ne fait aucun doute que l’opération Le 12 avril a fait des émules. « Ce fut la meilleure édition depuis que ce mouvement a été impulsé », reconnaît la directrice générale. Radio Canada en attestait d’ailleurs, chiffres à l’appui, pour indiquer notamment une augmentation de 500 % des commandes depuis le site leslibraires.ca.

« Le marché se redresse relativement bien depuis la réouverture des librairies. À la fin juillet, le marché de la librairie dans Gaspard accuse un retard de -10,3 %, alors qu’il frôlait les -25 % à la mi-mai », indiquait alors Gaspard.

« Les membres de l’ALQ nous l’avaient fait remonter », poursuit Katherine Fafard. « Les lecteurs n’avaient en réalité pas attendu le 12 août, craignant les files d’attente, de même que les contraintes sanitaires. Bon nombre d’entre eux ont décidé de se rendre en librairie une semaine avant la date de l’événement. »

Reste que pour les libraires, de nouvelles aides ont récemment été annoncées par les pouvoirs publics : le gouvernement fédéral a fait état d’un soutien de 32,1 millions $ sur deux ans, afin de permettre aux libraires d’accroître leurs ventes en ligne. Une somme intéressante, mais dont la répartition est encore floue : le territoire québécois compte 200 à 250 librairies, et autant dans le reste du Canada. Or, tant que la question des modalités de redistribution n’est pas définitivement réglée, les doutes subsistent.