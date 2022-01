Iran : l'écrivain dissident Baktash Abtin placé en coma artificiel

Découverte lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, la poétesse Amanda Gorman avait lu un texte inédit pour l’occasion. The Hill We Climb se présentait comme un appel à l’unité et la solidarité. Depuis, elle est intervenue pour le Super Bowl, proposant une lecture inédite à l’occasion d’un grand événement sportif. Et pour la nouvelle année, elle a quelque chose à proposer.