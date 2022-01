Filippo Bernardini, voleur et trafiquant de manuscrits inédits, arrêté par le FBI

L'aéroport John F. Kennedy de New York a été le théâtre d'une arrestation orchestrée par le FBI, ce mercredi 5 janvier dans l'après-midi. Le prévenu, âgé de 29 ans, se nomme Filippo Bernardini, mais il a adopté, à en croire les accusations qui pèsent contre lui, de nombreuses identités au cours des dernières années.

Le procureur Damian Williams, qui supervisait l'interpellation avec Michael J. Driscoll, directeur adjoint du bureau new-yorkais du FBI, indique ainsi que « Filippo Bernardini s'est approprié l'identité de plusieurs représentants du monde de l'édition pour pousser des auteurs, dont un lauréat du Prix Pulitzer, à lui envoyer des manuscrits avant publication, pour son seul profit. »

Les accusations à l'encontre de Bernardini sont particulièrement lourdes, et pourraient lui valoir jusqu'à 22 ans de prison, pour « fraude par voie électronique » et « usurpation d'identité aggravée ». Selon l'enquête du FBI, Filippo Bernardini aurait posé les bases de son escroquerie dès le mois d'août 2016, en utilisant de fausses adresses email qui reproduisaient celles des individus qu'il souhaitait incarner. Au total, il aurait ainsi enregistré 160 adresses email, au moins.

Pour berner les auteurs qu'il contactait, Bernardini utilisait des adresses mail calquées sur celles des véritables interlocuteurs : il remplaçait par exemple le « m » de l'adresse légitime par un « rn » dans son adresse factice, afin qu'une lecture rapide de cette dernière ne permette pas à la victime de déceler l'usurpation d'identité. En septembre 2020, Bernardini est ainsi parvenu à obtenir le manuscrit d'un ouvrage signé par un lauréat du Prix Pulitzer, en se faisant passer pour son éditeur habituel.

Autre forfait reproché à Bernardini, le vol d'informations personnelles et l'accès non autorisé à une base de données, celle d'une agence littéraire. Pour ce faire, l'escroc avait reproduit quasiment à l'identique la page d'accueil du site web de l'agence, avant de se faire passer pour un des employés afin d'inciter des collègues à se connecter en entrant leurs identifiants sur cette fausse page. De cette manière, il avait pu récupérer ces noms d'utilisateur et mots de passe, et ainsi accéder à la base de données.

Un escroc parmi les éditeurs

Pour l'instant, les chefs d'accusation à l'encontre de Bernardini ne mentionnent pas de dommages et intérêts — l'homme devrait comparaitre devant une cour fédérale de Manhattan ce jeudi 6 janvier. Mais, a priori, il aurait bien tiré un bénéfice financier de ses agissements, puisque le procureur lui reproche une escroquerie « à des fins de fraude et pour obtenir de l'argent ou des biens ».

Le stratagème de Filippo Bernardini a été facilité par son appartenance au milieu de l'édition : Filippo Bernardini était en effet responsable des droits pour l'éditeur Simon & Schuster UK, et travaillait à Londres. Comme le souligne Michael J. Driscoll, il a ainsi mis à profit ses « connaissances professionnelles », ce qui ne risque pas d'arranger son cas devant le juge.

La maison d'édition, dans un communiqué, assure que « la protection de la propriété intellectuelle de nos auteurs est une question de première importance pour Simon & Schuster, comme pour toute l'industrie de l'édition, et nous sommes soulagés que le FBI ait pu enquêter sur ces incidents et qu'il porte des accusations à l'encontre du coupable présumé ».

L'arrestation de Bernardini pourrait mettre fin à un mystère qui intrigue l'industrie de l'édition anglophone depuis plusieurs années. La découverte de plusieurs tentatives d'arnaques laissait en effet les professionnels dubitatifs : Margaret Atwood, pour la sortie de son livre The Testaments, avait été ciblée, comme d'autres auteurs moins connus. L'enquête et les audiences à venir diront si Bernardini orchestrait ces cas, qui inquiétaient quelque peu l'industrie.

JUSTICE: la cybermalveillance frappe aussi l'édition

La finalité de ces vols sera aussi, sans aucun doute, mise au jour par la justice : les manuscrits et autres brouillons de livres inédits pourraient avoir été transmis, moyennant paiement, à des agences de « scouts littéraires », chargées de repérer des auteurs, des livres et des opportunités commerciales. Consulter des manuscrits en avant-première leur aurait donné un coup d'avance, sur le plan commercial, face à la concurrence : d'autres professionnels pourraient se trouver entraînés par Bernardini dans sa chute...

Quasi moraliste, le procureur Damian Williams voit dans l'arrestation de Bernardini « un récit édifiant, dont le retournement de situation se trouve dans l'inculpation de Bernardini pour ses crimes ».

Photographie : illustration, Office of Public Affairs, CC BY 2.0