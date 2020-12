Des escrocs voleurs de livres encore non publiés sévissent dans l'édition

Le prochain livre de James Hannaham, Re-Entry, racontera l’histoire d’une femme transgenre, placée en liberté conditionnelle, sortie d’une prison pour homme. Et dans la presse, le nom de l’éditeur sortait : Ben George. Quarante-huit heures plus tard, l’auteur recevait un mail de l’éditeur, lui demandant le dernier brouillon de son manuscrit. Le tout arrivant sur une boîte mail rarement utilisée par l’écrivain.

Chance : c’est avec son compte email habituel qu’il a répondu à son éditeur. « Ensuite, Ben m’a appelé pour me dire : “Ce n’était pas moi.”. »

La fragile identité numérique

L’affaire, rapportée par le New York Times, ajoute une ligne de plus à la liste grandissante des tentatives d’escroquerie dont sont victimes agents, auteurs, éditeurs et toute personne qui se retrouve dans le fil d’échange autour de manuscrits à venir.

En fin d’année dernière, Margaret Atwood faisait état de pirates qui avaient cherché à mettre la main sur The Testaments, son futur best-seller. Durant près de six mois, une campagne soigneusement orchestrée reposait sur une multitude d’usurpations d’identités.

« Certains d’entre nous se sont fait dérober leur identité, ce qui est courant dans l’édition. Mais c’est la première fois que des courriels frauduleux aux adresses impossibles à distinguer des vraies ont servi pour tenter de joindre des agents, des éditeurs et des scouts », expliquait alors un témoin.

Cette fois, pas plus de réponses : non seulement les manuscrits dérobés n’émergent pas sur le marché noir pas plus que sur le dark web et aucune rançon n’est réclamée. Que deviennent-ils alors en cas de disparition ? Pour Daniel Halpern, fondateur d’Ecco, maison qui publiera l’ouvrage, « il semble que personne ne sache quoi que ce soit au-delà de ce simple fait — et, je suppose, vous pourriez imaginer qu’en soi, c’est assez alarmant ».

EDITION: des arnaques à couper le souffle

Les responsables de ces attaques sont parfaitement au courant des méthodes en cours dans l’édition, avec une parfaite maîtrise des codes et des usages. Dans le même temps, les messages sont expédiés depuis des adresses mail contrefaites avec brio, à quelques nuances près — une faute de frappe qui fait illusion quand on lit trop rapidement, et autres. Mais plus encore, les messages ont une dimension personnelle qui laisse sans voix.

Des spécialistes du secteur

Catherine Eccles, propriétaire d’une agence de scouts à Londres le déplore : « Ils savent qui sont nos clients, comment nous interagissons avec eux, où se trouvent les sous-agents et les agents principaux. Ils sont très, très bons. » Et s’affirment avec le temps. En mars 2017, une première histoire éclaboussait la foire du livre de Londres, à travers une approche de phishing banale, mais déjà exécutée avec brio.

Des agents et éditeurs de Suède, Taiwan, Israël et d’Italie attestent de ces crises, et depuis quelque temps, les langues se délient.

Souvent, note-t-on, les emails de phising recourent à des informations publiques, annoncées sur les réseaux et dans les médias. Mais Cynthia D’Aprix Sweeney, victime en 2018 pour son ouvrage The Nest, son second roman, n’avait réalisé aucune communication. Or, près de huit mois après que le livre a été acheté, le pirate avait déjà toutes les informations, jusqu’aux noms des personnages principaux.

EBOOK: quand le livre numérique sert aux escroqueries

Le mail reçu l’a fait sourciller, et elle a préféré ne pas répondre — mais l’a transféré à son agent. Pris de panique, il a opté pour un silence radio. « C’est déroutant parce que la fiction guide notre économie. En fin de compte, comment peut-on monétiser un manuscrit que l’on ne possède pas ? »

Le travail liminaire mis à nu

Or, sans offenser l’autrice, elle ne figure pas parmi les grands vendeurs contemporains : « Si cela ne visait que les John Grisham et les JK Rowling, on aurait des théories différentes », note Dan Strone, directeur général de l’agence Trident Media Group. « Mais quand vous parlez de la valeur d’un premier auteur, il n’y a littéralement aucune valeur immédiate à le mettre sur internet, car personne n’en a entendu parler. »

L’une des conclusions tirées penche vers l’idée qu’une communauté de scouts littéraires serait à l’œuvre. Un manuscrit non publié aurait de la valeur pour eux, puisqu’ils proposent à des éditeurs, des producteurs de films et de télévision des informations sur un livre — sans forcément avoir le livre lui-même.

De leur côté, les cybercriminels échangent régulièrement des données sur le dark web – sauf que trouver des éléments n’est là-bas pas aussi simple qu’une recherche Google. Il ne suffit pas de parcourir des forums pour mettre la main sur des manuscrits non publiés. Et pour les auteurs, qu’un manuscrit inachevé, non corrigé, puisse surgir sur la toile, il s’agirait d’une catastrophe : une pareille exposition rendrait toute suite de la carrière particulièrement difficile.

« Vous vous sentez violé. Je refuse que quiconque sache à quel point les premières ébauches sont mauvaises », conclut James Hannaham.

