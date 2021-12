Censure : 10.000 $ d'amende par jour pour les bibliothèques récalcitrantes ?

L'Oklahoma fait partie des États américains où les tentatives de censure se sont développées, ces derniers mois : soutenus par des responsables politiques républicains, des citoyens réclament l'application d'une nouvelle censure dans les collections des bibliothèques scolaires ou publiques. Sont particulièrement visés les ouvrages signés par des auteurs afro-américains, sino-américains ou issus de la diversité, ou encore des personnes gays, lesbiennes, transsexuelles, notamment.

Entre les mois de juin et décembre 2021, quelque 155 tentatives de censure ont été identifiées par l'association des bibliothécaires américains, du « jamais vu » selon des responsables de l'organisation. Au Texas, État particulièrement concerné, un représentant républicain et le gouverneur sont particulièrement actifs, et des centaines d'ouvrages ont d'ores et déjà été retirés des collections des bibliothèques.

Dans l'Oklahoma, un représentant républicain, Rob Standridge, vient de franchir un nouveau stade dans la surenchère en déposant une proposition de loi, sous l'appellation SB 1142, qui permettrait aux parents d'élève de signaler un ouvrage jugé inapproprié par voie écrite « pour demander le retrait du livre auprès du superintendant » d'une administration scolaire.

La proposition de loi vise avant tout les ouvrages ayant trait à la sexualité, qui évoquent « la sexualité, les préférences sexuelles, l'activité sexuelle, les perversions sexuelles, les classifications sexuelles, l'identité sexuelle, l'identité de genre ou les livres de nature sexuelle ». Une définition particulièrement large, dans laquelle pourraient être identifiés de très nombreux ouvrages...

Deux ans d'interdiction d'exercer

À en croire la proposition, une seule plainte d'un parent d'élève ou d'un tuteur légal suffirait à permettre la censure d'un ouvrage des collections. L'administration scolaire aurait 30 jours pour s'exécuter, sous peine de représailles particulièrement lourdes.

En effet, si le livre n'est pas effectivement éjecté des collections, l'employé responsable de la gestion de ces dernières serait mis à pied, avec une interdiction d'exercer de deux ans. Par ailleurs, les plaignants « pourront réclamer des dommages d'au moins 10.000 $ par jour de non retrait du livre des collections ».

« Je pense que les parents et les grands-parents, les tuteurs, ont leur mot à dire quant à la manière dont leurs enfants sont exposés à ce genre d'ouvrages », a indiqué le plus sérieusement du monde Rob Standridge. « Notre système éducatif n'est pas le lieu où enseigner des valeurs morales qui devraient être celles des parents et des familles », a-t-il poursuivi.

Standridge a accompagné sa folle proposition d'une seconde, SB 1141, qui interdirait les universités et lycées de l'État d'évoquer dans des cours l'éducation sexuelle, l'égalité des genres ou l'égalité de traitement...

Aussi inquiétantes soient-elles, les propositions de Rob Standridge, si elles étaient votées, seraient effectives sur l'année scolaire 2022-2023. Il est plus que probable que l'homme politique se manifeste ainsi pour faire parler de lui, plus que pour voir réellement ces lois entrer en vigueur : les élections au poste de gouverneur de l'Oklahoma auront lieu en 2022, avec des primaires républicaines en juin prochain...

Photographie : illustration, Kennedy Library, CC BY-NC 2.0