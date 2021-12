Au Texas, plus de 400 livres retirés des bibliothèques scolaires

La campagne politique dirigée contre les collections des bibliothèques scolaires débouche sur de premiers effets, sans surprise délétères pour la liberté d'expression et la liberté d'information. Au Texas, North East ISD, une des plus importantes administrations scolaires de l'État, a ainsi retiré 414 titres des collections de ses bibliothèques scolaires, le temps de les soumettre à l'examen que réclamait un représentant républicain.

Matt Krause, à la tête de la commission d'enquête de la Chambre des représentants du Texas, a ouvert une enquête fin octobre sur les collections des bibliothèques scolaires de l'État. Il avait fait parvenir une lettre aux différents districts scolaires, accompagnée d'une liste de 850 ouvrages, et souhaitait tout simplement savoir quels livres étaient disponibles dans les bibliothèques, en combien d'exemplaires, et les montants dépensés pour les acquérir.

À cette enquête s'est ajouté la surenchère du gouverneur texan Greg Abbott, lui aussi républicain, qui fustige depuis quelques semaines certaines disciplines universitaires, notamment celles portant sur l'étude des mécanismes racistes, et des ouvrages soi-disant « pornographiques » diffusés dans les établissements scolaires. En réalité, cette posture opportuniste, qui vise principalement des ouvrages évoquant des thèmes LGBT, survient au moment d'élections pour le poste de gouverneur...

Les retraits de North East ISD s'expliquent en tout cas par ce contexte particulièrement menaçant à l'égard des droits des bibliothécaires américains : l'administration scolaire indique avoir identifié des titres non appropriés pour les moins de 18 ans, sans préciser lesquels. Au fur et à mesure de l'examen 400 livres, ils reprendront, ou non, leur place dans les bibliothèques. Quelque 100 livres seraient déjà revenus dans les collections.

Le “bon vouloir des politiciens”

Sans surprise, les 850 ouvrages de la liste de Matt Krause sont majoritairement écrits par des personnes issues de la diversité, et abordent des thématiques comme la liberté sexuelle, l'homosexualité, les violences à l'égard des femmes ou encore le racisme. Autrement dit, ces ouvrages, déjà menacés habituellement dans les bibliothèques scolaires, se retrouvent exposés à la censure. Ironie du sort, des responsables politiques conservateurs prompts à dénoncer la cancel culture incitent plus directement encore à la censure.

ETATS-UNIS: une chasse aux sorcières dans les bibliothèques texanes ?

« C'est la conséquence malheureusement prévisible de la stigmatisation du système scolaire, des bibliothèques et des livres dans cet État, qui cherche à rabaisser l'imagination et l'apprentissage des étudiants », déplore Jonathan Friedman, responsable de la liberté d'expression et de la liberté pédagogique au sein de l'ONG PEN America. « Espérons que les responsables de North East ISD s'en rendent compte, et défendent le droit des élèves de lire. »

Des étudiants des établissements scolaires du district North East ISD ont protesté contre le retrait des ouvrages des collections, et ont mis en ligne une pétition pour réclamer leur retour.

Sara Robles Chicote, étudiante âgée de 17 ans, relève toute l'absurdité de la situation, relève le Houston Chronicle : « Les élèves ne peuvent déjà pas bénéficier de cours d'éducation sexuelle, ce qui les laisse sans information sur les moyens d'avoir des relations sexuelles en toute sécurité. À quoi ça rime, et pourquoi tant d'efforts pour faire baisser la qualité de notre éducation ? »

Pour les administrations scolaires, les retraits de livres restent risqués : insuffisamment motivés, ils pourraient entrer en contradiction avec le Premier amendement, qui garantit notamment la liberté d'expression.

Photographie : illustration, covs97, CC BY-NC-ND 2.0