Les 10 romans les plus vendus de 2021

Un classement romanesque qui se lance avec le neuvième roman de Agnès Martin-Lugand, La Datcha, publié aux éditions Michel Lafon. Avec 136.128 ventes au compteur, pour 2,675 millions € de chiffre d’affaires, La Datcha a su charmer les lecteurs et arriver dixième.

En neuvième position, on retrouve Le cerf-volant de Laetitia Colombani. Publié par les éditions Grasset, ce nouveau roman se propulsait dès juillet à la tête des meilleures ventes. Ce récit d'une rencontre entre trois générations de femmes affiche un chiffre de 2.78 millions €, pour 152.447 d’ouvrages vendus.

C’est Virginie Grimaldi et son roman Les Possibles (éditions Fayard) qui trouvent la huitième position de ce classement, avec 155.692 de vente, pour un total de 2.98 millions €. Un nom désormais bien connu des français, dont l’ouvrage Quand nos souvenirs viendront danser trouvait une place de choix dans nos lectures estivales…

En septième place, le classement nous offre S’adapter, signé par Clara Dupont-Monod, et publié aux éditions Stock. Salué à la fois par le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix Femina pour la catégorie roman cette année, on ne s’étonne pas des 166.532 ventes, qui se traduisent par plus de 3 millions € de chiffre d’affaires.

Marc Levy se hisse à la sixième position, avec la suite de son roman, Le Crépuscule des fauves. Décrit par Robert Laffont comme « un roman d’espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque », ce deuxième volet s’est vendu à plus de 150.000 exemplaires, avec un total de 3.24 millions €.

Alors que son Changer l’eau des fleurs a fait fureur en Italie, Valérie Perrin rafle la cinquième place du classement avec Trois. Publié chez Albin Michel, ce « polar amoureux » a été vendu à 190.341 exemplaires, soit 4,115 millions € de chiffre d’affaires.

Portée par le Prix Renaudot, Amélie Nothomb est quatrième, avec son nouveau roman Premier Sang. Publié par Albin Michel, l’ouvrage affiche 233.973 d’exemplaires écoulés en 2021, pour 4,13 millions €.

Sur le podium…

On retrouve Delphine de Vigan et son roman Les Enfants sont rois (Gallimard) en troisième position. Avec 216.390 de ventes, pour 4.28 millions € de chiffres d’affaires, on attend avec impatience le passage de cette œuvre sur écran, puisque les droits d’adaptation en série ont été achetés en septembre dernier.

Mohamed Mbougar Sarr se place en seconde position avec La plus secrète mémoire des hommes paru chez Philippe Rey/Jimsaan. Ce Prix Goncourt, qui avait été annoncé plus d’une heure avant la délibération sur la toile, enregistre donc 377.172 ventes, pour 8.17 millions €.

Une belle réussite, pourtant dépassée par un auteur qui, lui, ne semble pas avoir besoin d’un prix pour se propulser au sommet des ventes…

Sans surprise, Guillaume Musso prend donc la tête du classement. L’année dernière, il trouvait en quelques semaines seulement la troisième place du podium, avec La vie est un roman ; cette fois-ci, c’est L’inconnue de la Seine (Calmann-Levy) qui a séduit les lecteurs partout en France, avec 399.204 de livres écoulés, soit 8.59 millions € de chiffre d’affaires.

Crédit photo : Librairie Georges (Talence) ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; données GfK, semaine 52