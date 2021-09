Delphine de Vigan : Les enfants sont rois deviendra une série

Dans un entretien avec LCI, la romancière évoque donc son plaisir pour le grand écran, ses grands coups de cœur de spectatrices, mais également son ralliement depuis longtemps à la « Team Pacino », dans cet affrontement éternel entre Robert De Niro et Al, deux spectaculaires figures du cinéma américain.

Son dernier livre évoque les dérives « d’une époque où l’on ne vit que pour être vu », balayant le phénomène Loft Story pour aller en 2030, rendre une petite visite au futur, qui a consacré les réseaux sociaux. Pour autant, l’écrivaine lit « une fracture » dans notre époque, mais pas une substitution des stars de cinéma par celles de la téléréalité.

« Avec ces grands acteurs et ces grandes actrices, français comme étrangers, il y avait un truc qui embarquait tout le monde. La téléréalité, ça ne concerne qu’une partie du public. Une certaine génération et même au sein de cette génération, pas tout le monde. Je crois même qu’il y a un clivage social assez fort », analyse-t-elle.

Or, si elle reconnaît qu’elle n’y aurait pas songé, elle indique que les droits d’adaptation en série ont été achetés pour son roman. « Une adaptation au cinéma me semblait possible, or j’ai eu plusieurs propositions pour en faire une série. C’est vrai qu’il y a pas mal de personnages qui peuvent tout à fait être développés. »

Son investissement sera prudent et lointain. « On m’a proposé d’en prendre le pilotage et j’avoue que j’ai hésité parce que ça fait longtemps que je tourne autour de cette écriture. Après quelques tergiversations, je me suis dit que ce serait mieux que j’écrive un jour une série et de partir sur autre chose, pas une adaptation d’un de mes romans », reconnaît-elle.

Et d’avouer : « Ce travail qui consiste à tordre ce que vous avez fait, je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. »

Le dernier livre de Delphine de Vigan porté à l’écran était D’après une histoire vraie, paru aux éditions Lattès : Roman Polanski en était le réalisateur, sorti en novembre 2017.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0