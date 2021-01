Marc Levy présente Le Crépuscule des fauves, suite de son roman d'espionnage

Au menu : infox au niveau mondial, démagogie et nationalisme, manigances chez Big Pharma et hackings de haute volée. « Dans ce tome 2, l’aventure continue, s’intensifie grandement : les hackers vont partir en guerre, mais plus derrière leurs machines. Ils devront se rendre sur le terrain », nous explique le romancier, depuis New York. « On trouvera beaucoup plus d’action, oui… mais je me rends surtout compte à quel point ce livre est l’accouchement d’une enquête qui aura duré trois années. »

Dans le premier livre, Marc Levy réunissait des white hats, pirates situés du bon côté, autour de nobles causes : lutter contre le scandale de l’insuline, ou encore mettre un terme aux agissements d’un politicien particulièrement louche. « Ce qui devient hallucinant, c’est de découvrir à quel point les récents événements entrent en concordance avec ce que découvriront les Neuf. »

L’auteur n’en revient presque pas : « Je n’ai certainement pas la prétention de me comparer à Orwell et son 1984, en disant cela. J’imagine facilement qu’au moment de la sortie du livre, les lecteurs ont découvert un ouvrage formidable, sans concevoir un instant que les anticipations orwelliennes auraient des concrétisations. D’ailleurs, dans mon entourage, on pensait que je me lançais dans une fiction strictement inventée : mais la réalité contemporaine a dépassé en bien des points la fiction que j’avais conclue alors. »

Visionnaire ? Il n’en a pas la prétention. « Voilà 3/4 ans, je disais que l’Amérique avait cessé d’être une démocratie. Que Trump s’était entouré d’une extrême droite ultra, de fanatiques fondamentalistes, de religieux durs. Et que tout cela aboutirait à une dictature… » Les événements de ces dernières semaines montrent tant d’achoppements que c’en est inquiétant.

« Quand, en tant que romanciers, nous partons à la recherche de la vérité, il ne faut pas avoir peur de ce qu’elle raconte ou dévoile. Comme dans mon livre, on voit clairement que les régimes autoritaires font tout ce qu’ils peuvent pour étouffer la vérité, dans une cacophonie de mensonge. Et voilà comment on donne naissance à des mouvances conspirationnistes. »

Le Crépuscule des fauves mettra donc en scène ses neuf chevaliers-hackers, œuvrant « au péril de leur vie », indique son éditeur.

Maya a disparu. Une course contre la montre s’engage sur le terrain pour les hackers du Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s’attaquent à nos libertés. Leur plan : créer le chaos, s’approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est 9 ?

Et la maison Robert Laffont de présenter « un roman d’espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque ».

Des périls ? Pas forcément jusqu’à éliminer des personnages. « C’est tellement de travail de fabriquer un personnage principal, que je préférerais, à choisir, sacrifier une figure secondaire. Personnellement, je ne prends aucun plaisir à tuer des salops — même des salops — je préfère encore leur accorder une forme de rédemption », reprend-il.

D’ailleurs, dans La première nuit (suite de Le premier jour), « j’avais failli tuer un personnage. Ma femme et moi n’avions pas d’enfants à l’époque, elle avait le temps de lire mes pages au fil de l’eau. Un matin, elle est arrivée avec les derniers chapitres en main : “Si tu le tues, je te quitte”, a-t-elle menacé. J’ai donc révisé mes plans », assure-t-il en riant. « Mais pour en revenir à Crépuscule, si un personnage devait connaître une issue fatale dans les prochains volumes, je serais aussi étonné que lui. »

Rendez-vous, au moins pour le tome 2, ce 2 mars.



[A paraître 2/03] Le crépuscule des fauves – Marc Levy – Robert Laffont/Versilio