Amélie Nothomb reçoit le Prix Renaudot 2021 pour Premier sang

Le trentième roman d'Amélie Nothomb, Premier sang, publié par les éditions Albin Michel, remporte le Prix Renaudot 2021, dans la catégorie Romans.

Le résumé de l'éditeur pour Premier sang :

Le Prix Renaudot vient s'ajouter au palmarès déjà bien fourni de l'autrice, saluée en 1999 par le Grand prix du roman de l'Académie française pour Stupeur et tremblements et en 2007 par le Prix de Flore pour Ni d'Ève ni d'Adam.

Anthony Palou, pour sa part, reçoit le Prix Renaudot 2021 dans la catégorie Essais, pour Dans ma rue y avait trois boutiques. Journaliste au Figaro, il avait publié en 2010 chez Albin Michel Fruits et Légumes, roman récompensé par le Prix des Deux Magots 2011, notamment.

Le résumé de l'éditeur pour Dans ma rue y avait trois boutiques :

Un plaidoyer pour nos petits commerces, que l'auteur plusieurs fois primé de Fruits et légumes espère ardemment voir refleurir. Sa plume tout en nuances est aux couleurs des charmes d'antan, et encense ce lien d'humanité, si nécessaire, qui se vit au quotidien. C'était les années soixante-dix. Il était une fois un petit garçon né dans une famille de commerçants. Son grand-père espagnol avait quitté la guerre de 36, avait traversé les Pyrénées et arpenté la France jusqu'à trouver un havre de paix dans le Finistère sud. C'est là qu'il décida de s'installer pour créer sa petite échoppe de fruits et légumes. Le grand garçon qu'il est devenu se souvient avec nostalgie de ces petits commerces qui peu à peu disparurent. Ainsi les merceries, les torréfacteurs, les marchandes des quat'saisons, ainsi les papeteries... Tout un monde, en quelques années, dévasté par la grande distribution. L'auteur pense que tout n'est pas perdu. Un jour viendra où le petit commerce renaîtra. Les beaux jours, peut-être, sont devant nous.