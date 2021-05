Les Enfants sont rois, d'un royaume qui n'existe pas 

Retour en 2001 : comme des milliers de français, Mélanie et Clara assistent avec fascination à la finale en direct du Loft. Fascinée par Loana et tous ceux qui suivront, Mélanie Claux rêve toute sa jeunesse d’une success story télévisée. D’échecs cuisants en désillusions, la jeune femme finira par créer sa propre téléréalité en mettant en scène sa vie quotidienne. Elle trouvera le succès à travers celui de ses enfants qu’elle expose sur leur chaîne YouTube dédiée, « Happy Récré ».

Pendant ce temps, Clara Roussel, élevée par deux parents professeurs très engagés dans la lutte sociale, ira à l’encontre des convictions familiales pour s'opposer à sa façon aux dangers et à l’injustice en intégrant les forces de police. Leurs destins se croiseront dix-huit ans plus tard lorsque Clara Roussel, devenue procédurière au sein de la brigade criminelle, prendra part au dossier concernant l’enlèvement de la petite Kimi Diore, fille cadette de Mélanie. Rien ne la préparait à découvrir l’envers de « ce monde qui obéissait à des règles dont elle ignorait tout ».

Issues de la même génération, exposées aux mêmes dérives médiatiques, tout sépare ces deux jeunes femmes. Elles sont alors présentées comme deux archétypes, l’une hyper connectée, entretenant précieusement des liens avec des inconnus, l’autre volontairement isolée et ignorant tout des rouages des réseaux. Pour autant, une fois les écrans éteints, elles semblent toutes deux retrouver la même solitude. Delphine de Vigan constate et confronte ces deux facettes pour questionner, sans pour autant prendre parti.

Le quotidien des deux femmes, distillé au rythme de l’enquête, des procès-verbaux et des nuits blanches, vient questionner les relations humaines et les liens interpersonnels à l’heure du numérique. L’auteure remet alors en cause ce besoin constant de visibilité, de reconnaissance et de connexion induit par l'émergence des réseaux sociaux, et l’abolition des limites de l’intime qui en découle. Lucide, plutôt que d’attaquer internet et ses dérives, elle rappelle que c’est avant tout nos comportements qui font de ces outils des armes. L’addiction aux réseaux, l’illusion livrée par les vidéos, la promesse d’un simili contact et les frontières de l’intime sans cesse franchies et redéfinies sont exposées à travers le désarroi d’une mère qui pleure la disparition de son enfant… et l’inactivité forcée sur ses plateformes.

Car Delphine De Vigan pose également la question des limites de la parentalité, évoquant par la même occasion la maltraitance psychologique trop souvent ignorée. Un parent a-t-il toujours conscience des limites de son enfant, de ce qui est bon pour lui ? Car si les enfants ici sont rois, ce sont des monarques sous régence qui n’ont aucun pouvoir si ce n’est celui de l’image. Ils font face au peuple qui les adule et les acclame pour des décisions qu’ils ne prennent pas, mais dont ils subissent les conséquences au quotidien, comme des pantins.

Grâce à une trame narrative haletante, dramatique et parfois choquante par sa véracité, Les enfants sont rois permet à Delphine De Vigan de mettre en avant les bascules numériques qui ont eu lieu sans que l’on n’ait pleinement conscience de leurs effets. À travers l’enlèvement d’une enfant, elle peut revenir sur le passé, ouvrir les yeux sur le présent et se permettre d’esquisser un futur pour les victimes qui n’ont pas encore conscience des conséquences du scénario qu’on leur demande de jouer. Les enfants des réseaux sociaux sont en train de grandir, mais que vont-ils devenir ?

