Mohamed Mbougar Sarr : lettres et le néant

« Au commencement est la mélancolie, la mélancolie d’être un homme ; l’âme qui saura la regarder jusqu’à son fond et la faire résonner en chacun, cette âme seule sera l’âme d’un artiste — d’un écrivain ».

Qui est le « Rimbaud noir » TC Elimane ? Pourquoi est-il devenu une sorte de mythe littéraire africain après avoir publié un seul roman avant de disparaître ? Un jeune poète, Diégane Faye, sénégalais à Paris, décide de partir à la recherche de ce roman mystérieux, Le labyrinthe de l’inhumain, paru en 1938. Il finit par le trouver par l’intermédiaire de Siga D, grande romancière fascinante et impudique, connue pour son œuvre transgressive et sa grande beauté.

Par approfondissements successifs, à partir de ceux qui ont côtoyé ou connu l’auteur TC Elimane, sa vie se révèle petit à petit au rythme des découvertes du jeune écrivain : de sa naissance à son arrivée à Paris, en passant par son succès, jusqu’à sa chute. Une biographie imaginaire, entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, le colonialisme, les deux Guerres mondiales. On remonte un fleuve, et l’ombre d’Elimane se révèle, sans jamais véritablement prendre corps, à l’image de tout ce que l’on a définitivement perdu.

Pour le personnage d’Elimane, Mohammed Mbougar Sarr s’est inspiré de l’écrivain malien Yambo Ouologuem. Décédé en 2017, il remportait le Prix Renaudot en 1968, assorti d'un énorme succès pour son premier roman, Le devoir de violence (Seuil), avant d’être accusé quelques années plus tard de plagiat et de choisir le silence de la plume.

Comme pour Ouologuem, c’est la disparition soudaine de TC Elimane qui lui donne son caractère mythique. C’est dans cette force de se taire, même face à la calomnie, qu’il trouve une résonance à travers le temps.

Dès le début du roman, la qualité du récit et de l’écriture frappent au coeur. Les réflexions sur la littérature sont aussi séduisantes qu’originales, à l'image des descriptions de la vie parisienne du personnage principal et de sa bande de passionnés des lettres. Les retours dans le passé à la recherche d’Elimane sont très bien maîtrisés. Le style est prenant, alliage d’une langue sans affectation et de précision dans les termes. L’auteur ne tombe jamais dans le piège de la facilité : rien n’est faux dans ce récit fantasmé.

Les réflexions subtiles révèlent la présence d’un écrivain. Les personnages principaux sont d’une belle épaisseur et la narration, en constante évolution, donne au récit le visage d’une aventure. Le personnage principal rêve la littérature comme l’a rêvé Lucien de Rubempré, et tout le roman n’est qu’une méditation sur l'écrit et sa force créatrice.

C’est également un grand roman sensuel. La chair vibre, et Diégane Faye la contemple. Un roman sur les esprits invisibles qui nous gouvernent et nous soutiennent. Et un magnifique roman sur la filiation entre les générations, et de transmission, au-delà de toute éducation.

Un roman à lire, surtout pour ceux qui aiment la littérature comme il s’agit de tout aimer : par nécessité.