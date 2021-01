Best-sellers 2020 en Italie : Valérie Perrin en tête du classement

L’année 2020 a été une année difficile pour l’édition, y compris pour l’édition italienne. Neuf éditeurs sur dix prévoient une perte substantielle de leurs revenus par rapport à l’année précédente. C’est ce qui ressort du rapport de l’ISTAT (Institut National de Statistique) « Production et lecture de livres en Italie ». Cependant les librairies et les autres maillons de la chaîne, jusqu’aux lecteurs, ont fait preuve de résilience.

Et la lecture a globalement augmenté pendant la pandémie, d’après l’enquête « La lettura e i consumi culturali nell’anno dell’emergenza » (Lecture et consommation culturelle dans l’année de l’urgence) réalisé par le Centro per il libro e la lettura (Cepell) du MIBACT (Ministère de la Culture) et l’Association Italienne des Editeurs (AIE), en collaboration avec Pepe Research.

Le moment est donc venu de se pencher sur le classement des best-sellers en Italie, d’après le site Informazioni Editoriali. Ce classement a été réalisé par le service de classement d’Arianna. Le panel de référence est composé de plus de 1 800 librairies appartenant au circuit Arianna, réparties dans tout le pays.

Valérie Perrin, Camilleri et Veronesi sur le podium

À la tête du classement on retrouve une femme française autrice d’un véritable cas littéraire en Italie : Valérie Perrin, publiée par E/O, avec Cambiare l’acqua ai fiori (trad. Alberto Bracci Testasecca). Ce titre, publié en France en 2018 par Albin Michel, a gagné le Prix Maison de la presse, le Prix Jules-Renard et le Prix des lecteurs du Livre de poche. Originaire de Gueugnon, 53 ans, Valérie Perrin a vécu de nombreuses expériences professionnelles différentes (vendeuse, secrétaire, esthéticienne…) avant d’intégrer le monde du cinéma comme photographe de plateau pour les plus importantes productions cinématographiques.

À la deuxième place, l’immanquable Andrea Camilleri, décédé il y a plus d’un an (17 juillet 2019) avec Riccardino, comme toujours publié par Sellerio Editore. Il s’agit du livre italien le plus vendu en Italie en 2020. La maison d’édition La nave di Teseo remporte la troisième et la quatrième place avec Il colibrì de Sandro Veronesi (livre qui vient d’être publié en France par Grasset et qui a gagné le Prix Strega 2020 ainsi que le prix Livre étranger France Inter/Le Point 2021) et le best-seller international L’enigma della camera 622 de Joël Dicker (trad. Milena Zemira Ciccimarra), publié en France par les Editions de Fallois.

Il est le deuxième titre de littérature étrangère le plus vendu après le livre de Valérie Perrin, qui a d’ailleurs remporté la cinquième position dans le classement des best-sellers en littérature étrangère en Italie avec Il quaderno dell’amore perduto (trad. Giuseppe Maugeri), son premier roman, publié par Nord en 2016. Il avait été publié en France en 2015, toujours par Albin Michel, avec le titre de Les Oubliés du dimanche.

La fiction l’emporte, en attendant Dante…

Complétant le Top 10 on trouve encore des livres de fiction, italienne ainsi qu’étrangère. Le troisième livre du réalisateur Ferzan Ozpetek Come un respiro se place à la cinquième position. Cet intense thriller, qui transporte le lecteur d’aujourd’hui à la fin des années 60, de Rome à Istanbul, dans une succession palpitante de rebondissements et d’allers-retours dans le temps a été publié par Mondadori, qui voit aussi Fu sera e fu mattina de Ken Follett, le prequel de la saga de Kingsbridge, se placer à la sixième position.

La deuxième et dernière femme du classement se situe à la septième position : il s’agit de Stefania Auci avec son best-seller I leoni di Sicilia. La saga dei Florio, une saga familiale à succès ayant pour toile de fond les années les plus troublées de l’histoire italienne — des soulèvements de 1818 au débarquement de Garibaldi en Sicile — publiée par Nord.

Les trois dernières places sont occupées par trois auteurs italiens : Gianrico Carofiglio avec La misura del tempo, candidat au prix Strega 2020 pour Einaudi, la découverte de Ah l’amore l’amore d’Antonio Manzini par Sellerio Editore Palermo et, dans l’année du septième centenaire de Dante, un titre qui lui est dédié, A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia par le journaliste et auteur Aldo Cazzullo (Mondadori).

Toujours sur Dante, on retrouve à la onzième place l’essai Dante d’Alessandro Barbero, professeur d’histoire et vulgarisateur très connu en Italie, et publié par Laterza. Dernière remarque, en 20e position se trouve une bande dessinée : il s’agit de Scheletri, de l’auteur à succès Zerocalcare, publié par Bao Publishing.