Les 10 meilleures ventes de romans en 2020

Évidemment, on retrouve des ouvrages attendus — comment imaginer une liste des meilleures ventes de l’année sans un prix Goncourt ? En s’appuyant sur les données du panelliste GfK (52e semaine des ventes, et dernière de l'année), voici donc les titres qui ont fait le bonheur de leur auteur et de leur maison d’édition.

CLASSEMENT: les dix meilleures ventes de livres en 2020

La littérature française s’offre une belle place, avec 8 titres dans le classement — Ken Folett et Elena Ferrante sont les uniques auteurs étrangers présents.

Et sur le podium viennent...

Joël Dicker, L’énigme de la chambre 622 détient le record de ventes cette année, avec 493.305 exemplaires, dépassant de quelques dizaines de milliers d’exemplaires L’anomalie d’Hervé Le Tellier, à 439.405 ventes. Évidemment, le report de l’annonce du prix décidé par l’Académie Goncourt a influé sur le résultat final. Mais qui sait si ce même report n’a pas eu d’incidence sur le lauréat désigné en 2020 ?

En troisième position, c’est Guillaume Musso qui se présente, avec La vie est un roman, publié quelques semaines après la fin du premier confinement. Avec 396.480 ventes, le romancier prend la troisième place de cette liste Grand format 2020.

Notons qu’à eux trois, les auteurs représentent donc 28,9 millions € de chiffre d’affaires.

Les plus de 200.000 ex

Poursuivant la liste, on note la présence de Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, en 4e position, avec 274.917 exemplaires (Albin Michel) puis de Leïla Slimani, Le pays des autres (T. 1, La guerre, la guerre, la guerre) qui affiche 223.613 ventes. Le décrochage entre le top 3 et les places 4 et 5 devient significatif.

En 6e et 7e position, la maison Robert Laffont place immédiatement deux écrivains : Ken Follett, avec Le crépuscule et l’aube, roman très attendu (traduction par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque et Odile Demange, avec 219.250 ex.). Et bien entendu Marc Levy : le premier tome de sa trilogie, C’est arrivé la nuit, enregistre 202.975 exemplaires.

Minier, Ferrante, Grimaldi

En 8e place, le roman de Bernard Minier La vallée indique un nouveau décrochage, sous la barre des 200.000 ex, avec 186.440 ventes.

La 9e place revient à Elena Ferrante, dont La vie mensongère des adultes (trad. Elsa Damien) aligne 166.361 ventes.

La 10e et dernière place de ce classement va à Virginie Grimaldi dont le livre Et que ne durent que les moments doux flirte avec le titre de Ferrante : 165.785 ventes au compteur.

Soulignons également que les sept derniers titres du classement réalisent 30,7 millions € — à peine deux millions € de plus que les trois premiers. Evidemment, quelques nuances pourront être apportées avec les données qui arriveront la semaine prochaine, mais principalement sur le nombre d'exemplaires vendus : pour ce qui est du classement, rien ne devrait le chambouler désormais...

