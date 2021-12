Dys, nouveau logo pour identifier l’offre éditoriale adaptée aux personnes dyslexiques

Le groupe de travail régional « GT dys » a été créé en 2014 à l’initiative de Livre et lecture en Bretagne et de la bibliothèque des Champs Libres, de Rennes. L’objet de ce groupe de travail est de réunir des professionnels du livre et/ou des spécialistes de la question de la dyslexie, pour constituer un socle de ressources communes autour des «Dys», dans le domaine du livre et de la lecture.

Le groupe de travail régional « GT Dys » se compose des structures suivantes :

• AAPEDYS (Association d’Adultes et de Parents d’Enfants Dys) d’Ille-et-Vilaine, du Finistère et du Morbihan

• Association Collectif Handicap 35

• les 4 médiathèques départementales des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, et du Morbihan

• les médiathèques municipales de Landerneau et Lorient

• la Bibliothèque des Champs libres - Rennes Métropole

• et d’orthophonistes.

L’ensemble de ces ressources professionnelles est recensé sur le site Bibliodys créé par le groupe de travail.

Les objectifs

L’idée de création d’un logo et de sa déclinaison en différents formats répond à un besoin concret d’outillage des professionnels du livre et des experts de la dyslexie :

• repérer rapidement un ouvrage adapté aux « Dys »,

• identifier un rayon « Dys » au sein d’une bibliothèque ou d’une librairie,

• distinguer un fonds spécifique pour les « Dys » sur les catalogue en ligne des éditeurs ou les portails web des

médiathèques…

Le public visé

Le public visé est le plus large possible : il inclut les prescripteurs (parents, familles d’enfants «Dys», professionnels du livre, professionnels du champ médico-social et paramédical…) mais aussi directement le public « Dys ».

Le logo devait donc être simple, très accessible et identifiable facilement par tous. Le terme « Dys » figure donc en toutes lettres sur ce logo. Il a été réalisé en bichromie (noir et blanc, ou une couleur et du blanc).

Les étapes de création et de test

En juin 2021, le groupe de travail lance un appel à projets auprès de graphistes professionnels de Bretagne afin d’imaginer ce logo. C’est le graphiste Alain Burban des ateliers Art-Terre qui remporte cette consultation et propose alors trois créations différentes.

Entre septembre et novembre 2021, ces trois logos sont testés par les membres du groupe de travail auprès des publics visés : personnes « Dys », bibliothécaires, parents d’enfants « Dys », enseignants…

En novembre 2021, le groupe de travail procède au choix du logo définitif en fonction du résultat des tests réalisés. Le logo choisi est celui qui a obtenu le plus d’adhésions chez les personnes dyslexiques.

Plus d'informations et téléchargement du logo à cette adresse.