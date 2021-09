300 livres audio et braille pour les publics empêchés de lire 

Le 17 juin dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a fait de la lecture la grande cause nationale pour l’année 2021-2022. C’est un signal fort alors que des millions de personnes en France sont limités dans leur accès à la lecture faute d’adaptation.

Agir contre la pénurie

Livres audio, livres en braille papier ou numériques, livres adaptés aux personnes DYS... On estime que seulement 8 % des livres édités chaque année en France font l’objet d’une adaptation, et sont donc accessibles à des personnes handicapées visuelles, moteurs, intellectuelles, ou porteuses de troubles cognitifs comme les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie).

Pourtant les besoins existent : en France, près de 1 300 000 personnes sont déficientes visuelles et on estime que 6 à 8 % de chaque classe d’âge est porteuse d’un trouble DYS, soit plus de 4 millions de personnes.

« Nous faisons face à une véritable pénurie en matière de livres accessibles. C’est pourquoi l’association Valentin Haüy travaille à adapter, promouvoir et proposer gratuitement plusieurs milliers d’ouvrages chaque année » explique Laurette Uzan, responsable de la Médiathèque Valentin Haüy.

300 titres accessibles

En tant qu’éditeur spécialisé, l’association Valentin Haüy est partenaire de l’opération « Rentrée Littéraire Accessible » organisée par le Syndicat national de l’Édition avec le soutien du Centre National du Livre. L’association Valentin Haüy est ainsi autorisée à récupérer en amont, les fichiers des livres à paraître, pour les adapter en version accessible audio et braille intégrale et abrégé, en format numérique ou papier. Seront ainsi proposés gratuitement ces ouvrages aux lecteurs le jour même de leur sortie en librairie.

« C’est la seule et unique occasion de l’année où nos bénéficiaires disposent d’un livre le même jour que leurs proches. Cette immédiateté et cette simultanéité n’ont pas de prix ! » se réjouit Céline Bœuf, responsable adjointe de la Médiathèque Valentin Haüy.

Voix de synthèse ou humaine

Le Pôle adaptation des ouvrages numériques (PAON) de l’association, récupère les fichiers destinés à l’impression, pour les éditer en version Word puis les transformer en livres audio en voix de synthèse et en braille numérique. Une fois le livre adapté, les abonnés de la médiathèque peuvent en disposer en téléchargement via la plateforme Éole, ou à leur convenance, sous forme de CD expressément gravés pour eux.

Le Centre d’enregistrement et de production sonore de l’association participe également à cette rentrée littéraire en mettant à disposition le jour de leur sortie en librairie neuf titres de la rentrée littéraire en voix humaine. Ces titres seront lus par neuf donneurs de voix bénévoles. En 2020, 1600 livres ont été adaptés en voix humaine.

Plus de 76.000 livres en tout

Grâce au travail de la Médiathèque Valentin Haüy et du Pôle adaptation des ouvrages numériques et du Centre d’enregistrement, l’association propose aujourd’hui un catalogue de 56 000 livres audio et plus de 20 000 livres braille papier et numérique. L’offre est relayée par son réseau de comités départementaux et plus de 240 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques partenaires, avec le soutien du Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture.

En 2020, les services de la Médiathèque Valentin Haüy ont fourni 281 024 documents adaptés à 10 381 personnes handicapées.

Sur le site Eole, les livres de la rentrée sont téléchargeables après inscription en version audio et en version braille numérique. Il est également possible de suivre toutes les nouvelles sorties sur le compte twitter de la Médiathèque.

L’association Valentin Haüy a été créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne et reconnue d’utilité publique en 1891. Elle soutient et accompagne depuis plus de 130 ans les personnes déficientes visuelles pour leur permettre de gagner en autonomie.

Crédits : Association Valentin Haüy