Des romans adaptés pour adultes dyslexiques lancés en Angleterre

« La dyslexie, comme je peux en témoigner, ne disparaît pas. Vous ne vous en sortez pas. » Si Alistair Sims, fondateur de la toute nouvelle BOTH Press, souffre de dyslexie, cela ne l’a pas empêché de faire de longues et brillantes études. En effet, il est titulaire d’un doctorat en histoire et archéologie et dirige depuis 2014, Books on The Hill, une librairie indépendante près de Bristol, au Royaume-Uni.

Il existe peu de ressources imprimées adaptées au dyslexique qui s’étendent aux adultes en raison d’une idée fausse selon laquelle la dyslexie est quelque chose qui peut être dépassé dans la vie adulte. Comme l’a rapporté récemment le site anglais, ipaper, « après des années d’attente pour que les éditeurs existants publient des titres destinés aux adultes qui, comme lui, souffrent de dyslexie… [Sims] a décidé de tracer la voie ».

Un “appel à l’action”

l'article du site détaille également les caractéristiques de ces livres faits pour aider à la compréhension des personnes dyslexiques :

« Chaque volume fait environ 120 pages et est imprimé sur du papier épais, afin que l’encre ne saigne pas de l’autre côté de la page. Le texte est imprimé en Verdana, considéré comme l’une des polices les plus lisibles… Les pages sont de couleur crème plutôt que blanche, offrant un plus grand contraste aux lecteurs dyslexiques pour mieux comprendre le texte. Il y a également des écarts plus importants entre les phrases et paragraphes. »

Selon France Dyslexia, qui s’appuie sur plusieurs études, 5 % des enfants et des adolescents souffriraient de dyslexie, et cela affecterait 80 % de toutes les personnes ayant des troubles d’apprentissage. Le National Health Service anglais, de son côté, affirme qu’environ 1 personne sur 10 au Royaume-Uni souffre de dyslexie.

S’adressant à la BBC en juin, Sims a déclaré qu’il espérait que la collection serait un « appel à l’action » pour l’industrie de l’édition. Un engagement à toujours plus d’inclusion.

Crédits : Nathalie Peltier (CC BY 2.0)