Avec la crise sanitaire, les salons jeunesse craignent pour leurs budgets

Depuis le 30 septembre 2021, le pass sanitaire peut s'appliquer aux enfants âgés de 12 ans à 17 ans, afin d'inciter à la vaccination d'une large partie de la population : l'accès à certains lieux et événements est désormais conditionné à la présentation de ce pass sanitaire. L'ouverture des vaccins aux enfants de 5 à 11 ans, ce 22 décembre, laisse envisager une probable extension du pass sanitaire à cette tranche d'âge, selon la logique de quasi-obligation vaccinale du gouvernement.

Au vu de la baisse de la fréquentation dans les bibliothèques et médiathèques territoriales, concernées par la présentation obligatoire du pass sanitaire depuis le mois d'août, les organisateurs de salons et festivals craignaient à l'origine de perdre leur public.

Au grand soulagement de beaucoup, la fréquentation ne semble pas tellement pâtir de la crise sanitaire, pour le moment du moins. « Nous observons toutefois un engagement en recul des écoles, qui hésitent au vu des conditions sanitaires et de l'incertitude générale », reconnait Marie-Christine Aveline, directrice de l'association Éclat de lire Manosque et présidente de la Fédé du livre jeunesse, qui réunit des organisateurs de salons du livre jeunesse.

Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ) de Montreuil, un des plus importants événements du genre, qui s'est tenu du 1er au 6 décembre, s'est aussi félicité de sa fréquentation, marquée par un « infléchissement très limité », avec 151.000 visiteurs accueillis (contre 180.000 en 2019). La différence, réelle, n'inquiète pas Sylvie Vassallo, directrice de la manifestation, qui évoque une « fréquentation très positive » : « Nous avions décidé d'être en dessous de la jauge limite pour l'espace du salon, en accueillant 24.000 enfants dans le cadre scolaire et accueil de loisirs. C'était délibéré, nous ne voulions pas d'une foule dense où l'on ne se sentirait pas à l'aise », explique-t-elle.

Notons que le SLPJ avait investi dans une solution pour limiter l'impact de l'absence de pass sanitaire sur la fréquentation, par l'intermédiaire d'un protocole sanitaire mis en place avec la protection civile, après consultation de l'Agence régionale de santé, permettant aux visiteurs de réaliser un test sur place, pour 4 € seulement. Un tarif obtenu grâce à une prestation, payée par le salon à la protection civile.

Dépenses sanitaires et soutien des collectivités

L'impact sur la fréquentation des événements a en tout cas été précédé par une hausse des dépenses incompressibles, celles destinées à l'équipement sanitaire. Le SLPJ, événement aux dimensions importantes, rappelons-le, estime son budget à 30.000 € pour les mesures sanitaires, l'équipement en masques, en gel et la signalétique.

« Nous n'avons pas reçu de financement supplémentaire pour ces dépenses, nous allons tenter de les amortir sur l'ensemble de notre projet », nous indique Sylvie Vassallo. « Le but serait de le faire dès cette année, en attendant de voir ce qu'il va se passer pour les éditions futures. »

Pour un salon d'une moindre taille, comme celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), qui se déroule du 26 au 30 janvier prochains, 8000 € supplémentaires auraient été mobilisés, tout de même, pour ces équipements et mesures sanitaires.

Lorsque les festivals passent en « distanciel », avec un report des rencontres, débats et autres spectacles sur internet, les coûts sont aussi loin d'être nuls : « Ce n'est pas le cœur de métier des organisateurs, centrés sur l'événementiel. Il faut donc faire appel à des compétences extérieures, s'équiper, missionner des prestataires », souligne Marie-Christine Aveline, qui s'inquiète aussi du paradoxe d'une promotion de la lecture qui passerait uniquement par les écrans.

À l'occasion des États généraux des Festivals, à Toulouse, début décembre, Roselyne Bachelot-Narquin, la ministre de la Culture, a laissé entendre que l'État apporterait un soutien pour ces dépenses sanitaires, sans fournir de précisions pour le moment.

Pour le secteur du livre, deux acteurs comptent particulièrement pour les organisateurs de festivals, le Centre national du livre (CNL) et la Sofia, société de gestion collective. Ensemble, ils ont en effet maintenu le versement des aides aux organisateurs de festivals, à la condition que les auteurs soient rémunérés, même en cas d'annulation de l'événement et, donc, de leur prestation.

Un soutien extrêmement précieux, qui restera d'actualité dans les prochains mois : à l'occasion du SLPJ, la Fédé du livre jeunesse en a reçu la confirmation par Régine Hatchondo, présidente du CNL, et Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia.

Paradoxalement, cette politique du soutien maintenu a eu des conséquences inattendues : « Notre inquiétude se porte désormais vers ces financeurs, villes, départements ou régions, qui, selon les endroits, font comprendre qu'ils vont se désengager », souligne Marie-Christine Aveline. Dès le mois d'octobre dernier, la Fédé avait publié une alerte, pour appeler les financeurs à rester aux côtés des organisateurs au cours de cette difficile période.

Si ces retraits des financeurs restent pour l'instant à la marge, la cinquième vague du Covid et la longueur de la pandémie pourraient décider certains à franchir le pas. « Certains se disent qu'avec le maintien des subventions du CNL et de la Sofia, les organisateurs peuvent se passer d'aides : ils oublient que les salariés et les frais de gestion sont toujours là. Les structures n'ont pas pu se constituer de bas de laine pendant la pandémie », explique une organisatrice d'événement.

À Aubagne, la transformation d'un festival de quatre jours, Grains de sel, en une série de rencontres organisées dans les écoles a ainsi suscité l'inquiétude de parents d'élèves, d'enseignants et de citoyens, qui ont adressé une pétition au maire.

Des difficultés se profilent à l'horizon, mais la promesse de nouveaux projets également, relève pour terminer Marie-Christine Aveline : « Nous avons reçu beaucoup de demandes de salons qui cherchent à adhérer à la Fédé en 2021. » C'est connu : face aux épreuves, l'union fait la force.

Photographie : le SLPJ de Montreuil en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)