Sony et Marvel prévoient trois autres films Spider-Man

Pas encore en salles, mais largement présenté par Sony et Marvel, Spider-Man: No Way Home célébrera joyeusement l'entrée du multivers dans le quotidien d'un Peter Parker toujours aussi dépassé par les événements. Tom Holland enfile une nouvelle fois le costume du Tisseur, accompagné, à l'écran, par Zendaya et Benedict Cumberbatch, notamment.

Amy Pascal, productrice du prochain film Spider-Man pour Sony, a confirmé que ce troisième volet de la trilogie ne serait définitivement pas le dernier long-métrage réunissant Sony et Marvel autour de l'homme-araignée. « Nous sommes en train de préparer le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, sauf qu'il n'est pas... [NdR : phrase laissée inachevée] Nous avons pensé ces films comme une trilogie, et nous poursuivons désormais avec trois autres films. Ce n'est pas le dernier de nos films du Marvel Cinematic Universe. »

Rappelons que la participation de Sony aux films Marvel mettant en scène Spider-Man s'explique par le copyright. Bien avant que Disney ne rachète le groupe Marvel en 2009, celui-ci avait cédé les droits d'adaptation de Spider-Man et de plusieurs personnages des comics à Sony, qui les avait exploités, notamment, avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi (2002, 2004 et 2007).

Depuis le retour en force des super-héros, Sony, après le semi-échec d'une nouvelle trilogie avortée — celle avec Andrew Garfield sous le masque de Spider-Man —, s'est lancé dans des films indépendants autour de certains personnages de l'univers du Tisseur. Venom a eu droit à deux films, et Morbius, incarné par Jared Leto, sera sur les écrans en janvier 2022.

Tirant des conclusions de cette alliance improbable, Amy Pascal s'en félicite : « Spider-Man est toujours très spécial et différent de toutes les autres licences, mais je pense que le plus beau, c'est que deux grandes entreprises ont décidé de travailler ensemble pour le bien de l'histoire et du personnage, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. »

« On peut dire que travailler ensemble et s'entraider pour parvenir au mieux, c'est une bonne morale », termine-t-elle auprès de Fandango. Avec de grandes responsabilités ?