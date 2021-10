Venom et Spider-Man se retrouveront bien au cinéma

Bien avant que Disney ne rachète le groupe Marvel en 2009, celui-ci avait cédé les droits d'adaptation de Spider-Man et de plusieurs personnages des comics à Sony, qui les avait exploités, notamment, avec la trilogie de Sam Raimi (2002, 2004 et 2007).

Les fans avaient été rassurés de voir Spider-Man rejoindre l'univers cinématographique Marvel dans Captain America : Civil War, en 2016, moyennant un accord passé entre Disney et Sony. Depuis, le tisseur, incarné par Tom Holland, est intervenu dans plusieurs films de la saga Avengers : il a même sa propre trilogie, avec Spider-Man : Homecoming (2017), Spider-Man : Far From Home (2019) et bientôt Spider-Man : No Way Home (2021).

Parallèlement, Sony s'est lancé dans des films consacrés aux autres personnages du « catalogue Spider-Man » : Venom, en premier lieu, incarné par Tom Hardy dans un film de Ruben Fleischer (2018). Il reprend d'ailleurs son rôle pour la suite, Venom : Let There Be Carnage, cette fois signée par Andy Serkis.

Morbius, dont la sortie est prévue en début d'année 2022, mettra en scène un autre personnage, un ennemi de Spider-Man incarné par l'acteur Jared Leto.

Si Morbius et Venom partagent donc un univers commun avec Spider-Man, le tisseur n'avait pas fait d'apparition dans le premier film Venom : on l'ignorait alors plus ou moins. Attention, un spoiler se glisse dans la suite de l'article, qui mentionne une scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage — vous voilà prévenu. Le film de Serkis réserve une petite surprise aux fans : alors que Spider-Man/Tom Holland passe à la télévision, le symbiote d'Eddie Brock reconnait le jeune Peter Parker...

Au-delà de cette référence, Andy Serkis a confirmé de futures retrouvailles entre les deux personnages : « Nous avons voulu faire en sorte que le public sache que ces deux univers vont finir par se croiser, mais d'une manière ouverte, qui ne fixe aucun délai pour l'instant », a expliqué le réalisateur à Comic Book.

Spider-Man et Venom se sont croisés pour la dernière fois à l'écran en 2007, dans le troisième film de la trilogie de Sam Raimi. Ils apparaissaient alors comme antagonistes : le futur film Marvel/Sony pourrait prendre une autre direction, étant donné les têtes d'affiche, et en faire des alliés, comme cela s'est vu dans certains comics...