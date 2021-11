Profession : petites (et grandes) mains d'un festival littéraire

Sans elles, sans eux, pas de manifestation. Point. Par leur présence, leur écoute, leur disponibilité, ils rendent les événements possibles. À Cognac, le festival des Littératures européennes s’appuie sur une cinquantaine de personnes, « recrutées par liste, par contacts, auprès de la famille ou des amis, des habitués », plaisante Sophie Léonard, responsable de la programmation.

Chauffeur-interprète

On croise ainsi Michel, ancien entrepreneur aujourd’hui retraité, qui a, durant toute sa carrière, « cherché à travailler avec l’Allemagne. J’ai appris la langue, fait des stages quand j’étais plus jeune, avec un véritable plaisir ». Durant toute la semaine, il sera, plaisante-t-il, « le chauffeur-interprète de Tom Saller. Et je me régale : on parle allemand ensemble, je l’accompagne dans les bibliothèques et pour ses rencontres ».

Michel avait lu le livre La Danse de Martha, en juillet dernier pour le Prix des lecteurs et l’a relu voilà huit jours pour se replacer dans le roman. « C’est une relation privilégiée pour moi : depuis quelques années, je suis à la retraite, et à 74 ans, passer du temps avec le lauréat, c’est du bonheur. »

La traductrice du livre, Isabelle Liber, intervient durant les événements officiels, mais sur les trajets, Michel ne boude pas son plaisir « de parler allemand ».

Isabelle Liber et Tom Saller

Toutes les routes mènent à Cognac

Les chauffeurs, c’est Odile qui les supervise. La secrétaire du Conseil d’Administration de l’association a repris le flambeau cette année, pour planifier les trajets, les feuilles de route, « toute la logistique des déplacements, depuis la gare, l’aéroport, vers les hôtels, les établissements scolaires, les bibliothèques ». Épuisant, stressant, mais ô combien gratifiant ! « Je regrette de ne plus pouvoir assister aux tables rondes pour lesquelles je venais avant de m’investir dans le Bureau de l’association », note-t-elle. Et toutes cinq sont totalement bénévoles.

Après tout, les déplacements s’effectuent dans tout le territoire de l’ex-Région Poitou-Charentes. « Cela demande de la flexibilité, beaucoup, pour arriver à ce que tout soit fluide. » Et une certaine connaissance du territoire, ajoute Lydia Dussauze, présidente de l’association. « Nous avons une quarantaine de transferts pour les rencontres scolaires, maternelles, primaires, collèges et lycées », encore faut-il savoir où aller.

De fait, le festival Littératures européennes de Cognac avait anticipé les mesures sanitaires empêchant de regrouper les publics scolaires en présentiel. « Nous avons organisé les rencontres dans les classes, pour simplifier les choses : quand les consignes sont arrivées, autorisant la venue des élèves, nous avions déjà tout monté avec les enseignants. » Mais autant de courses à réaliser. Là encore, les chauffeurs deviennent essentiels. « J'aimerais juste qu'ils pensent à m'envoyer un SMS quand ils arrivent », soupire-t-elle avec le sourire.

Un Bureau, cinq bénévoles

Dominique et Nicole, trésorières de l’association, le soulignent : « Beaucoup de nouveaux bénévoles se sont présentés cette année : sans eux, l’opérationnel serait impossible, inimaginable. » Certains sont d’ailleurs bilingues, ou trilingues — anglais, italien, espagnol —, « ce qui apporte une véritable convivialité, quand des auteurs étrangers sont accueillis dans leur langue ».

Pour l’allemand, cela n’a pas posé trop de problèmes, mais pour la Hongroise Krisztina Tóth (en résidence d’écriture à Cognac depuis le 16 octobre) ou l’Autrichienne Raphaela Edelbauer (qui signe sa première publication en français et vient de recevoir le prix du livre autrichien), « les ressources locales ne suffiraient pas », s’amuse Dominique.

Toutes les membres du Bureau de l’association interviennent depuis plusieurs années : comme les autres, Nicole fut d’abord adhérente de l’association, avant de s’investir dans la vie même de la structure. « Ce n’est jamais évident de créer une bonne ambiance, alors nous faisons tout pour que les bénévoles se sentent à l’aise et puissent apporter aussi leurs idées. »

Durant les conférences, pour passer les micros, pour s’occuper de la technique, tenir la buvette qui s’ouvrira durant le week-end ou, plus prosaïque, le montage et démontage… « Entre bonne volonté et bienveillance, les bénévoles apportent plus qu’une aide : une atmosphère », insiste Sophie Léonard. « Ils connaissent la ville, peuvent renseigner les invités, et les intervenants : tout cela génère une dynamique où se retrouvent convivialité et chaleur. » C’est ainsi qu’un festival, à taille humaine, parvient à créer une émulation où l’on se sent investi.

De l'humain dans le professionnel

Depuis Angoulême jusqu’à Cognac, nous raconte un auteur, le chauffeur donnait « ses recommandations, pour les restaurants — la pizzeria qui va bien, le nouveau resto qui s’est ouvert, pas trop cher et sympa. Sa fille est stagiaire actuellement et très impliquée. Cela l’a stimulé aussi ». On parle de Pineau, Charente oblige, ou encore des eaux-de-vie et de leurs producteurs.

Entre l’artisanat et le tourisme culturel, voire l’oenotourisme justement : Cloé. Elle n’est pas bénévole à proprement parler. Actuellement en Master à Poitiers (Limes, Livres et Médiation), elle profite de ce que la manifestation lui ouvre de fenêtre sur le monde professionnel. « Cela servira pour mon mémoire, et oriente mes réflexions pour mon futur parcours professionnel. » Au contact de Sophie Léonard et Amélie Gerbet, chargée de communication et d’événementiel (toutes deux salariées de l’association), elle a assisté « au renouveau du festival. Après la période de 2020, même si la crise sanitaire est encore là, on sent que l’événementiel littéraire a besoin de se reconstruire ». Autant que le public de renouer avec lui.

Le Bureau qui revendique son goût passionné pour la lecture, et les habitants qui apportent leur indispensable coup de main, « cela introduit de l’humain dans le cadre professionnel », apprécie Sophie Léonard. « Même les agents de la mairie viennent nous aider pour les montages : la municipalité compte parmi nos financeurs, mais pas seulement. Cette année, nous avons mobilisé plus de personnes autour de l’événement : après l’année 2020, où le festival fut numérique, c’est déjà une réussite. »

* Le prénom a été changé

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0