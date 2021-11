La danse de Martha

Début des années 1920. La jeune Martha quitte sa petite ville de Pologne de l'est pour s'inscrire au Bauhaus, l'école d'art récemment créée à Weimar. Un nouveau monde pour cette jeune paysanne plongée du jour au lendemain au coeur de la création et de la modernité de l'entre-deux guerres. S'ouvre alors une période de liberté folle pour la jeune femme.

Mais, quand les nazis arrivent au pouvoir, l'école ferme ses portes et Martha rentre chez elle, avec pour seuls bagages son journal et... un bébé, sa fille Hedi. Alors que la guerre touche à sa fin et que l'espoir renaît, Martha disparaît brutalement. Plus d'un demi-siècle plus tard, un journal intime contenant des esquisses d'artistes célèbres du Bauhaus fait sensation chez Sotheby's, à New York. Est-ce enfin l'occasion pour la famille de Martha de retrouver sa trace et de dénouer les secrets du passé ?

Une saga renversante au coeur du Bauhaus. Une femme courageuse et fascinante confrontée à un siècle d'hommes, de guerre et de crimes.