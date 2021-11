En 2022, une exposition sur Le Petit Prince au Musée des Arts Décoratifs

Le Consentement, livre de Vanessa Springora (Grasset) fit éclater au grand jour le traumatisme des victimes de l'écrivain Gabriel Matzneff. Ce dernier séduisait et entretenait des relations avec des mineures, et l'ouvrage de l'éditrice deviendra prochainement un long-métrage. Jean-Paul Rouve incarnera l'auteur et Kim Higelin sera Vanessa Springora.