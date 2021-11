Du renouveau dans l’équipe du Salon du livre de Trois-Rivières

Ainsi, le conseil d’administration du SLTR est heureux d’accueillir Étienne Poirier au poste de codirecteur général et directeur administratif! Après avoir complété des études supérieures en littérature, il a enseigné le français dans une école secondaire autochtone pendant plus d’une dizaine d’années, en plus de toucher au passage à quelques aspects de l’administration scolaire. Par la suite, il a été directeur administratif aux Écrits des Forges durant un peu plus de 4 ans. Monsieur Poirier est également auteur pour la jeunesse, et ses romans ont été finalistes de plusieurs prix.



Ensuite, Éveline Charland, qui est en poste au SLTR depuis maintenant 13 ans, a hérité en août dernier de nouvelles responsabilités à titre de directrice artistique; elle conserve ce titre, en plus de devenir aujourd’hui codirectrice générale de l’organisme. Elle permettra d’assurer la continuité au Salon, tout en innovant encore davantage dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Active au sein du milieu culturel de la Mauricie depuis 25 ans, madame Charland a touché à plusieurs sphères de la création, notamment à celle des arts de la scène. Elle a également œuvré comme libraire, animatrice au Festival international de la poésie de Trois-Rivières et créatrice de plusieurs événements littéraires.



Enfin, le poste d’agente de communication et marketing a été comblé par Raphaëlle B. Adam, qui a occupé pendant 3 ans le poste de responsable de la programmation et des communications au Salon du livre de l’Estrie. Détentrice d’une maîtrise en création littéraire, madame Adam a aussi œuvré à titre de libraire, de rédactrice Web dans une agence de marketing et de coordonnatrice pour le compte de plusieurs organismes culturels. Bien impliquée dans le milieu littéraire, elle est également auteure et chroniqueuse spécialisée en littératures de l’imaginaire.



Toute l’équipe travaille présentement avec enthousiasme à l’élaboration de la prochaine édition du SLTR, qui se tiendra du 24 au 27 mars 2022. De plus amples informations seront dévoilées au courant des prochains mois. Pour la précédente édition, le salon avait lancé une opération très suivie sur les réseaux : J'lirai où tu iras.

Le Salon du livre de Trois-Rivières a pour mission de promouvoir le livre, les auteurs et les illustrateurs, ainsi que de faire rayonner la lecture sur l’ensemble du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Par l’organisation de nombreuses activités littéraires, le SLTR favorise la rencontre entre le public et les créateurs.

crédits photo : salon du livre de Trois Rivières