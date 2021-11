Toronto : la bibliothèque abrite la plus grande collection de science-fiction au monde

Longtemps dénigrée ou moquée, la science-fiction s’est imposée dans la culture populaire. En effet, au cours du demi-siècle que parcourt l’auteure et éditrice de science-fiction américano-canadienne Judith Merril, le genre s’est développé en parallèle à sa carrière. L’auteure fit d’ailleurs don de sa collection personnelle de 5000 articles à la bibliothèque publique de Toronto. Aujourd’hui, la science-fiction et la fantasy jouissent d’une énorme popularité à la télévision, dans les livres et les films. Les adaptations cinématographiques des héros de Marvel et DC en sont l’un des exemples les plus significatifs.

Située au troisième étage de la succursale de la bibliothèque publique, la collection actuelle comprend de la fiction, de la non-fiction, des biographies, des périodiques, des pulp magazines, des romans graphiques, des manuscrits, de la correspondance, des œuvres d’art originales et des jeux de rôle livres. À l’origine, elle s’appelait la bibliothèque Spaced Out avant d’être officiellement renommée en 1990.

La collection abrite également de nombreuses œuvres précieuses, la plus rare étant le livre de William M. Timlin, The Ship That Sailed to Mars (Le navire qui a navigué vers Mars). Une œuvre de 48 pages de texte et 48 planches en couleurs, tirées à 2000 exemplaires en 1923, et dont la plupart des copies sont dans des collections privées non identifiées.

« La collection est un trésor de Toronto », déclare Sephora Henderson, chef de département principal de la collection Merril, avant de déplorer que « beaucoup de gens n’ont pas encore découvert ce joyau. »

Du public de niche à la culture mainstream

Ray Bradbury, Isaac Asimov, Philip K. Dick, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, David Eddings, Kurt Vonnegut : Larry Silverberg, contributeur du Toronto Star, les a découverts pour beaucoup grâce à cette collection. Il y avait trouvé un « repaire confortable mais impressionnant d’autres geeks partageant les mêmes idées ». À une époque où la science-fiction et la fantasy étaient peu considérées, et de grands auteurs comme Philip K. Dick, à l’extérieur de la « littérature ».

Depuis, les regards ont changé, mais également les auteurs et les publics. « En 1970, la science-fiction a été écrite par une poignée d’auteurs, principalement des hommes et presque exclusivement des blancs », explique Kim Hull, bibliothécaire généraliste à la TPL. « Cela a radicalement changé, avec une évidente représentation plus diversifiée ces dernières années, avec beaucoup plus de femmes ou de personnes non genrées. »

« Parmi les visiteurs figuraient des écrivains de science-fiction tels que Neil Gaiman, Laurell K. Hamilton, ou Cory Doctorow, ainsi que des universitaires et des chercheurs, venus d'aussi loin que l'Australie pour accéder aux œuvres », ajoute Sephora Henderson.



Les curieux peuvent également consulter plus de 170 000 pièces depuis chez eux, en utilisant les archives numériques de la bibliothèque. « Dans un environnement de collections spéciales, où il y a des livres rares et des documents d'archives, un grand soin est pris pour ne pas manipuler les matériaux plus que le nécessaire », explique encore la chef de département principal de la collection Merril. « Les substituts numériques offrent un moyen de les examiner et de les apprécier sans manipulation excessive », conclut-elle.

