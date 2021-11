Une exposition consacrée à Ray Bradbury visible en ligne

Ray Bradbury, grand auteur américain, est principalement connu pour ses histoires fantastiques, de science-fiction, d'horreur et de mystère — on pense naturellement à Fahrenheit 451 ou aux Chroniques martiennes. Nombre de ses œuvres ont été par la suite adaptées, pour petit ou grand écran, ou transposées en bandes dessinées.

L’exposition « Bradbury 101 » comprend une quantité conséquente d’objets uniques : on compte entre autres les premières éditions des livres de l’auteur, tout comme ses premières apparitions dans des fanzines, ou dans des magazines à présent difficiles à trouver. Enfin, certaines parties de sa correspondance, des photographies, ainsi que des souvenirs liés à sa carrière seront exposés. Parmi les favoris de la collection, on retrouve notamment le tout premier exemplaire hors presse de la première édition des Chroniques martiennes, livre dédié à la femme de Bradbury, Marguerite.

Cette collection provient de Anne Hardin, qui a partagé une relation amicale avec Ray Bradbury, principalement entretenue par écrit. Née sur une étagère, cette collection s’est développée au fil des ans, dès 1982. Cette année fut celle des premiers échanges épistolaires entre Hardin et Bradbury et, depuis, beaucoup de ces lettres ont été accompagnées de cadeaux à la valeur inestimable, à l’époque comme aujourd’hui.

« Il m'a envoyé des éditions spéciales ou des exemplaires de valeur de Fahrenheit 451 ou des Chroniques martiennes, simplement parce qu'il voulait que je les aie. Il les a signés et je les ai mis sur mon étagère. Tout était une question d'amitié », a-t-elle expliqué.

De 1995 jusqu'à la mort de Bradbury en 2012, Hardin a échangé avec l’auteur, et l’a rencontré de façon régulière, notamment à Los Angeles, invitée à l’occasion d’une fête ou d’une pièce de théâtre. En 1997, à Noël, Hardin a raconté avoir obtenu un cadeau particulièrement précieux : « Dès que je l'ai ouvert et que j'ai vu un peu d'aluminium, j'ai su ce que c'était — l'édition en aluminium de Fahrenheit 451. » Et d’ajouter : « Il l'avait enroulé dans du papier de Noël et avait utilisé des timbres-poste, au lieu de ruban adhésif, pour le sécuriser. À l'époque, il n'y avait pas de moyen facile de trouver des éditions spéciales, et c'était un livre promotionnel rare que je ne pensais jamais avoir. »

Hardin a légué sa collection aux bibliothèques de l'Université de Californie du Sud. Un cadeau qu’elle fait non seulement à l’université, mais aussi et surtout au public, dans l’espoir que les générations futures profitent de l’œuvre de l’auteur dans toute sa complexité. « Les bibliothèques gardent les histoires et les auteurs vivants. C’est donc l'endroit idéal pour ma collection Bradbury », a expliqué Hardin.

David Shay, catalogueur du département Irvin, affirme que Bradbury a su rester particulièrement pertinent jusqu’à aujourd’hui — et le restera encore longtemps. « Tant de thèmes tout au long de ses œuvres sont importants aujourd'hui. Il suffit de regarder Fahrenheit 451. Il englobe la censure et le totalitarisme. Ce sont des problèmes du monde réel qui ne disparaissent tout simplement pas », a-t-il affirmé.

Les conservateurs d'exposition proposent des visites guidées gratuites pour « Bradbury 101 » à la communauté universitaire et au public jusqu'en février 2022. Pour les autres, il est également possible de faire une visite virtuelle de la collection, via l'exposition en ligne Ray Bradbury Now and Forever.

via University of South California Libraries, idem