Pass sanitaire en bibliothèque : des auteurs et autrices BD “préoccupés” et “solidaires

Auteurs, autrices, scénaristes, dessinatrices, dessinateurs, coloristes, éditeurs et éditrices de bandes dessinées, nous sommes préoccupé·es par la situation des bibliothèques soumises au pass depuis le mois de juillet.

Pour beaucoup d’entre nous, si nous exerçons aujourd’hui notre métier, c’est que nous avons eu la chance de fréquenter enfant, adolescent ou jeune adulte ces lieux accessibles à toutes et à tous où l’on pouvait fureter, feuilleter, s’immerger, rire avec Obélix, Gaston, le professeur Tournesol, embrasser l’Histoire avec Art Spiegelman, Marjane Satrapi, Jacques Tardi et oublier le reste du monde le temps d’une plongée dans un Blake et Mortimer, un Blueberry, un volume de XIII ou de La Quête de l’Oiseau du temps.

Les bibliothèques permettent la découverte, elles alimentent la curiosité et ouvrent l’accès à de multiples univers. Elles sont aussi pour nous des partenaires essentielles : elles nous invitent pour des événements, des ateliers, des rencontres, des expositions, font connaître notre travail. Elles ont sans nul doute permis l’essor incroyable du 9e art en mettant en valeur ce qui a longtemps été considéré comme un art mineur.

TRIBUNE: “Quand t’auras 12 ans, tu seras privé de bibliothèque”

Les personnes qui y travaillent nous font savoir à chaque fois que nous les rencontrons combien les bandes dessinées sont un pan crucial de leurs fonds : elles font partie des documents les plus empruntés, souvent rachetées tant elles passent de main en main. Ce sont aussi les livres les plus lus sur place.

Dessin de Jérôme Jouvray

Par ailleurs, nous savons par elles, mais aussi par les libraires et les parents avec qui nous échangeons, à quel point les bandes dessinées sont une porte d’entrée précieuse dans la lecture, et même la littérature pour bien des enfants. Nous avons aussi conscience que beaucoup n’ont pas les moyens financiers de s’acheter des bandes dessinées et encore moins le cycle complet d’une série.

Pour toutes ces raisons, nous sommes profondément inquiètes et inquiets de savoir que depuis plusieurs mois, de très nombreuses personnes n’ont plus accès aux bibliothèques, bibliothèques qui sont aussi des lieux où avoir accès à Internet, à un espace de travail, à un endroit pour lire la presse, pour s’informer…

Depuis le 30 septembre en particulier, date de l’extension du pass aux 12-17 ans, des enfants ne peuvent plus rentrer en bibliothèque. Ils n’ont plus à disposition dans leur quotidien ce refuge, ce lieu où l’on peut venir se poser et s’évader, lire ce que l’on veut, sans même avoir de carte d’abonné. Aujourd’hui, un enfant sur quatre de cette tranche d’âge est concerné.

Nous sommes solidaires des bibliothécaires, mobilisé·es depuis plusieurs semaines - et ce, malgré les sanctions - pour alerter sur cette situation qui crée de nombreuses inégalités et fragilise les plus précaires. Alors même que, contrairement aux transports en commun, magasins et centres commerciaux, les bibliothèques sont des espaces où des protocoles sanitaires efficaces ont été mis en place.

Nous nous associons aux signataires des tribunes parues dans Libération, sur le site Actualitte.com, et sur le blog de Mediapart et invitons tout le monde à signer et partager la pétition pour des bibliothèques accessibles à tous.

L’année 2020 avait été proclamée année de la Bande dessinée par le Ministère de la Culture mais cette grande célébration n’a pas pu avoir lieu, ni son report sur l’année 2021. Aujourd’hui, la lecture est annoncée comme Grande Cause nationale. Souhaitons que des moyens soient donnés pour la défendre, à commencer par considérer à nouveau les bibliothèques comme des lieux essentiels.

Plus d'informations sur le site BibSansPass.

Premiers signataires :

Abdel de Bruxelles, auteur

Marguerite Abouet, auteure

Adrien Albert, auteur-illustrateur

Cécile Alix, autrice-scénariste

Claude Amauger, éditeur (Tanibis)

Anlor, autrice

Thomas Azuelos, auteur-illustrateur

B-gnet, auteur-illustrateur

Thomas Baas, illustrateur

Edmond Baudoin, auteur-dessinateur

Olivier Bauza, auteur

Catherine Beaunez, dessinatrice de presse-autrice

Fred Bernard, auteur-dessinateur

Livio Bernardo, scénariste-dessinateur

Julien Billaudeau, dessinateur

Julia Billet, autrice

Léonie Bischoff, autrice

Olivier Bocquet, scénariste

Laurent Bonneau, dessinateur-auteur

Marc Boutavant, auteur-illustrateur

Thierry Bouüaert, auteur-dessinateur

Aude Carbone, dessinatrice et éditrice (EpOx et BoTOx éditions)

Rémy Catellain, auteur

Cauuet, dessinateur

Véro Cazot, scénariste

Benjamin Chaud, dessinateur

Thierry Chavant, auteur

Ambroise Creich, dessinateur

Anne Defreville, autrice-illustratrice

Geoffrey Delinte, illustrateur

Sandrine Deloffre, autrice-illustratrice

Jc Deveney, scénariste

Mathilde Domecq, autrice-illustratrice

Jack Domon, auteur

Muriel Douru, autrice-illustratrice

Pierre Druilhe, dessinateur

Jean Dytar, auteur

Les éditions L’Œuf

Efix, auteur-illustrateur

Serge Ewenczyk, éditeur (Ça et là éditions)

Benjamin Flao, auteur-dessinateur

Alain Frappier, illustrateur

Désirée Frappier, autrice

Yoann Guillo, coloriste

Bruno Heitz, scénariste-dessinateur

William Henne, auteur et éditeur (La 5e couche éditions)

Vincent Henry, scénariste et éditeur (La boîte à bulles)

Simon Hureau, auteur-dessinateur

Manon Ita, dessinatrice

Mayana Itoïz, dessinatrice

Mandragore, autrice

Marie Jaffredo, autrice

Camille Jourdy, autrice-dessinatrice

Jérôme Jouvray, scénariste-dessinateur

Marwan Kahil, scénariste

Muriel Lacan, bédéiste

Inès Leraud, autrice

Camille Lavaud Benito, dessinatrice-autrice

Étienne Lécroart, auteur

Xavier Löwenthal, auteur et éditeur (La 5e couche éditions)

Lisa Lugrin, autrice

Lupano, Scénariste

Julien Maffre, illustrateur

Gwenaël Manac’h, scénariste-dessinateur

Manu | ED-H |, dessinateur et éditeur (Croc’S éditions)

Aurélien Maury, auteur-dessinateur

Menu J-C, auteur et éditeur (L’Association)

Isabelle Merlet, coloriste

Raphaël Meyssan, auteur-réalisateur

Hélène Millot, éditrice (l’École des loisirs)

Fanny Montgermont, dessinatrice

Gwénola Morizur, autrice

Jean Mulatier, dessinateur

Jonathan Muñoz, auteur-dessinateur

Léa Murawiec, autrice

Pierre Neau, représentant

Nena, scénariste

Nob, auteur - illustrateur

Jonvon Nias, auteur-dessinateur

Marie Novion, autrice-illustratrice

Ohazar, auteur

Delphine Panique, autrice

Christian Paty, dessinateur

Pica, dessinateur

Gabrielle Piquet, auteure

Émilie Plateau, autrice-illustratrice

Ida Polo, autrice-illustratrice

Ptiluc, scénariste-dessinateur

Jeanne Puchol, autrice

Remedium, auteur

Anouk Ricard, autrice-illustratrice

Rochette, auteur-illustrateur

Théa Rojzman, scénariste

Nicolas Roméas, directeur de rédaction de L’Insatiable

Laëtitia Rouxel, autrice

Jérôme Ruillier, auteur-dessinateur

Grégory Saint-Félix, auteur-dessinateur

François Samson-Dunlop, auteur-dessinateur

Mathieu Sapin, auteur-illustrateur

Laurent Sieurac, auteur-dessinateur

Corinne Soustiel, éditrice (Éditions du Larzac)

Marzena Sowa, autrice

Michele Standjofski, autrice-illustratrice

Olivier Tallec, auteur-illustrateur

Tanitoc, scénariste-dessinateur

Tebo, auteur

Ève Tharlet, auteure-dessinatrice

Tom Tirabosco, auteur-illustrateur

Jean-Louis Tripp, dessinateur-scénariste

Troub’s, auteur

Guillaume Trouillard, auteur et éditeur (Éditions de la Cerise)

Wandrille, auteur

William, auteur-dessinateur

Aurélie William Levaux, auteure

Nikola Witko, auteur

Clément Xavier, auteur

Cette tribune est apparue pour la première fois sur le site L'Insatiable.

Illustration : à gauche, Steph le décroissant manifeste, par Pierre Druilhe, à droite, Louisette manifeste, par Bruno Heitz