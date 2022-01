Plus de 600 acteurs de la culture dénoncent la politique sanitaire, “outil puissant de division

NOUS NE SOMMES TOUJOURS PAS DUPES !

Depuis le mois de juillet 2021 et la mise en place d’un pass dans des lieux du quotidien (malgré les promesses faites au printemps que cela n’arriverait jamais), le gouvernement mène une dangereuse politique de ségrégation à l’encontre d’une partie de la population.

Un grand nombre de citoyennes et de citoyens s’est brutalement vu privé de droits élémentaires et ce dès l’âge de 12 ans. Avec la mise en place du pass vaccinal, l’accès aux loisirs et à la culture est désormais interdit à plusieurs millions de personnes, devenues des parias. Des lieux, pourtant essentiels aux plus modestes, aux plus isolés, pour accéder à l’information, à la culture, au sport, au lien social, ferment à présent complètement leurs portes aux "sans pass".

Même l’accès équitable aux soins est remis en cause, ce qui est sans doute le plus grave.

Qui n’a pas encore en tête ces déclarations de ministres, d’élus et d’éditorialistes aussi méprisants que méprisables ?

« Rendre la vie impossible aux non-vaccinés », « Il faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes », « les personnes qui refusent le vaccin, ces jusqu’au-boutistes, sont une faille dans notre système », « faire porter le poids des restrictions aux non-vaccinés », « les non-vaccinés nous pourrissent la vie », « une minorité de connards », etc.

Des propos outrageants et discriminants qui ont largement trouvé écho auprès des médias.

Ces stigmatisations atteignent un point culminant lorsque le Président de la République déclare : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu’au bout, c’est ça la stratégie ! » Il va même jusqu’à ajouter qu’un « irresponsable n’est plus un citoyen ». Il dresse ici un mur entre les Français et les Françaises, désigne des coupables, et appelle ni plus ni moins à la déchéance de citoyenneté pour ceux qu’il accuse de « saper la solidité d’une nation » et d’incarner « le mensonge et la bêtise, qui sont les pires ennemis en démocratie ».

Le « Nous sommes en guerre » semble aujourd’hui prendre un nouveau sens, celui d’une incitation à la haine.

En mai 2019, face au traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes et à la répression inouïe qui s’exerçait sur les manifestants, nous étions nombreux et nombreuses à affirmer que nous n’étions pas dupes dans une tribune parue dans Libération.

Aujourd’hui, le gouvernement cherche à désigner des boucs émissaires dans la population alors qu’il se défausse systématiquement de toutes ses responsabilités dans la gestion de la crise. Dans le même temps, il orchestre la casse de l’hôpital public depuis des années en plus de la fermeture de lits en pleine crise.

Dessin de Benjamin Flao pour Bib Sans Pass

Nous ne sommes toujours pas dupes. La dérive autoritaire se poursuit et se démasque de plus en plus.

Le pass est avant tout un outil puissant de division, de discrimination de la population, de stratification de la société. C’est une véritable porte ouverte vers le contrôle social d’État et entre les individus.

Aujourd’hui, le statut vaccinal comme marqueur de citoyenneté. Et demain ?

Aujourd’hui, l’exclusion sociale, culturelle et sanitaire comme mesure répressive. Et demain ?

Comment ne pas se souvenir qu’à chaque fois qu’un État a souhaité stigmatiser et attaquer une partie de sa population, le totalitarisme est alors sorti de l’ombre ?

Le gouvernement bafoue actuellement la Constitution française, le secret médical, le serment d’Hippocrate, la loi Kouchner dans le but d’imposer son « obligation vaccinale déguisée ». Il trahit la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen qui stipule que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et que « tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».

Il va même totalement à l’encontre de la Résolution 2361 du parlement européen votée par la France le 27 janvier 2021 qui prévoit « de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas être vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

TRIBUNE: des libraires défendent l'accès aux bibliothèques pour tous

Nous refusons d’être désignés comme "vaccinés" ou "non vaccinés" et d’être poussés au rejet de l’autre.

Nous ne voulons être ni les actrices ou acteurs, ni les complices de ce séparatisme forcé.

Nous, artistes, professionnelles et professionnels, actrices et acteurs de la culture, sommes révoltés par la répression, la manipulation et l’idéologie de ce gouvernement. C’est un moment charnière de notre histoire.

Utilisons notre pouvoir, celui des mots, de la parole, de la musique, de l’image, de la pensée, de l’art, pour dire non à ce projet de société. Nous appelons toutes et tous à entrer en résistance face à ce discours de haine et de division et à être solidaires pour que « liberté égalité fraternité » ait encore un sens.

Les sous-marins jaunes (collectif.yellow.submarine@gmail.com)

Avec le soutien du collectif Lesessentiels.org et de bibliothécaires en lutte.

Pour voir les 600 signataires de la tribune et signer la pétition, vous pouvez suivre ce lien.

Premiers signataires :

Corinne Masiero, comédienne

Dominique A, chanteur

Alexandre Jardin, écrivain

Edmond Baudoin, auteur-dessinateur

Alain Damasio, écrivain

Bruno Podalydès, réalisateur

Antoine Peillon, journaliste, écrivain

Anny Duperey, comédienne, écrivaine, photographe

Swann Arlaud, comédien

Anne Alvaro, comédienne

Ludovic Bource, compositeur

Christophe Alévêque, humoriste, chroniqueur

Marion Mazauric, éditrice

Inès Léraud, journaliste, documentariste

Elodie Menan, comédienne

Ilya Green, autrice-illustratrice

Bernard Friot, auteur, traducteur

Yvan Le Bolloc’h, comédien musicien

Laëtitia Carton, réalisatrice

Agathe Girard, violoniste

Grégoire Girard, violoniste

Hughes Girard, altiste

Lucie Girard, violoncelliste

Marie-Rose Guarnieri, libraire (librairie Les Abbesses, Paris)

Jean-Marc Rochette, auteur-dessinateur

Laurent Bonneau, auteur bd

Germano Zullo, écrivain

Flore Vesco, autrice

Thea Rojzman, scénariste BD

Alain Marc, poète et écrivain

Emile Jadoul, auteur-illustrateur

Antoine Guilloppé, auteur-illustrateur

Isabelle Merlet, coloriste

Jérôme Jouvray, auteur de BD

Olivier Jouvray, scénariste, professeur et éditeur de bandes dessinées

Florence Dupré la Tour, autrice de bande dessinée

Abdourahman Waberi, écrivain et enseignant

Albertine, dessinatrice

Bruno Gaccio, auteur, comédien, producteur

Lionel Chouin, auteur BD

Aya Cissoko, autrice, actrice, championne de boxe

Benjamin Flao, auteur-dessinateur

Christos, auteur

HK, chanteur

Viktor Coup-K, artiste, rappeur

Brigitte Giraud, écrivaine

Alexandre Bergamini, écrivain

Simonetta Greggio, écrivain

Veronique Genest, comédienne

Xavier Laîné, écrivain

Eric Pessan, auteur

Ohazar, auteur BD

Julien Seri, réalisateur

Nina Mélo, actrice

Guillaume Farley, auteur, compositeur, interprète

Joanna Concejo, autrice-illustratrice

Matthieu Maudet, auteur-illustrateur

Michaël Escoffier, auteur-illustrateur

Karine Dubernet, comédienne-auteur

Christophe Léon, auteur

Hélène Vignal, auteure

Martine Bourre, autrice-illustratrice

Jo Witek, auteure

Marin Ledun, auteur

Bruno Heitz, auteur-illustrateur

Frédéric Sther, auteur-illustrateur

Marc Boutavant, auteur-illustrateur

Alain Frappier, dessinateur

Désirée Frappier, scénariste

Jean-Christophe Menu, auteur

Camille Jourdy, autrice-illusratrice

Serge Quadruppani, auteur, traducteur, journaliste

Pascal Dessaint, auteur

Négar Djavadi, auteur-scénariste

Mathilde Domecq, autrice BD

Yamina Benahmed Daho, écrivaine

Isabelle Simler, auteur-illustratrice

Antoine Gavory, écrivain

Sophie Guerrive, autrice-illustratrice

Lætitia Bourget, plasticienne et actrice jeunesse

Anaïs Vaugelade, autrice-illustratrice

Illustration : dessin de Marko pour Bib Sans Pass