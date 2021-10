Uruguay : moins de la moitié de la population lit encore des livres

L’enquête menée au niveau national entre le 26 août et le 3 septembre 2021, auprès de 707 personnes, ne reflète pas grand-chose. Le pays compte 3,47 millions d’habitants à ce jour. Sur cet ensemble, 43 % des gens lisent des livres, 18 % affirment qu’ils n’en lisent pas parce qu’ils manquent de temps, et 38 % n’ont pas l’habitude ou n’aiment pas lire, tout simplement.

Assez prévisibles, les habitants de la capitale sont les plus importants lecteurs du pays, les femmes lisent plus que les hommes et, fait notable, les jeunes lisent plus que les adultes : en somme, l’idée préconçue qui observerait une perte d’attention chez les jeunes lecteurs serait erronée.

Or, l’accès à des études supérieures conduit à ce que les deux tiers des étudiants continuent de lire.

Chez les lecteurs, une minorité indique cependant n’avoir rien ouvert au cours des 12 derniers mois — mais apprécier l’activité. En revanche, saisissant les données de 2000 mises en regard de celles de 2021, on passe de 52 % à 38 % de personnes qui lisent régulièrement.

Pour cette année, 12 % consomment un à deux ouvrages, 18 % trois à six et seulement 8 % plus de six.

Qu’en conclure ? Selon l’institut CIFRA, que les nouvelles sont réjouissantes pour les éditeurs et les auteurs : en effet, plus le niveau d’éducation augmente, plus les lecteurs se mobilisent et conservent un lien avec les livres. Or, le niveau d’éducation a augmenté ces dernières années, entraînant une scolarisation plus importante pour les jeunes générations.

Mais encore faut-il s’assurer que l’attrait pour les ouvrages demeure…

crédit photo : Guilherme Roveda Hellwinkel/ Unsplash