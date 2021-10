États-Unis : dans les livres, en cours, la diversité mise à l'écart

En quelques mois, plusieurs États américains ont adopté des lois limitant considérablement les libertés des professeurs dans la construction de leurs cours. L'Idaho, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Iowa, le New Hampshire, l'Arizona et la Caroline du Sud ont ainsi limité, ou tenté de limiter, l'enseignement de concepts « conflictuels » dans les universités, des termes qui recouvrent souvent des thématiques liées au racisme, notamment le racisme d'État, ou le colonialisme.

L'Idaho et la Caroline du Sud visent même de manière explicite, en l'évoquant dans des textes de loi, la « théorie critique de la race », une pensée remontant aux années 1970 qui analyse la législation américaine pour y relever les éléments intrinsèquement racistes, ou en tout cas inégalitaires.

Au Texas, où une loi interdisant l'enseignement de la théorie critique de la race est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, le sujet a largement débordé le seul cadre de l'université. En quelques semaines, les signalements de parents d'élèves à l'égard d'ouvrages proposés dans les bibliothèques scolaires ou de programmes scolaires eux-mêmes se sont multipliés.

« Nous avons relevé un nombre croissant de mises en cause de livres abordant l'inégalité raciale, l'histoire afro-américaine ou encore les vies des personnes noires, autochtones ou plus généralement de couleur », souligne Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau pour la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothécaires américains.

Chaque année, cette association fait état des ouvrages les plus censurés — ou qui ont le plus été visés par des tentatives de censure — aux États-Unis : en 2020, les livres abordant des thématiques liées à la diversité ont été particulièrement visés.

D'autres thématiques, régulièrement visées les années précédentes, ne sont pas sorties des radars, notamment l'homosexualité et les questions liées aux genres.

Les districts scolaires tétanisés

« Je pense que les enfants doivent aller à l'école pour y trouver un lieu sûr et accueillant de toutes les croyances et opinions, mais aussi que l'enseignement doit être neutre et présenter tous les points de vue. Quand 7 livres sur 10 présentent des thèmes pour les adultes et sont clivants, comment peut-on prétendre à la neutralité ? », a ainsi dénoncé une mère d'élève, invitée par un podcast conservateur.

Devenu virale sur les réseaux sociaux, l'intervention de la mère d'élève lors d'une réunion scolaire a rapidement poussé le district scolaire à retirer l'ouvrage qu'elle critiquait.

Au vu des effets de cette première loi texane, les craintes sont nombreuses vis-à-vis d'une seconde, qui entrera en vigueur le 2 décembre prochain, selon les souhaits des législateurs. Ce nouveau texte précise que tous les professeurs, dans toutes les matières, sont visés, et qu'aborder « un thème sujet à la controverse » devra l'être « de manière objectif et sans biais politique ». Des précisions qui pourraient dissuader les professeurs d'évoquer certains sujets, tout simplement.

La frilosité des districts scolaires aboutit parfois sur des situations ubuesques : à Carroll, au Texas, un responsable aurait demandé aux professeurs de veiller à présenter des livres défendant les points de vue opposés dans tous les cas, même lorsqu'ils enseignaient... l'Holocauste.

Certaines de ces lois sont désormais remises en cause : le 19 octobre dernier, celle de l'Oklahoma, entrée en vigueur en mai dernier, a été attaquée en justice, devant un tribunal fédéral. Les plaignants assurent que le texte législatif — HB 1775 — est anticonstitutionnel et bafoue le premier et le quatrième amendements, qui garantissent notamment la liberté d'expression.

Photographie : manifestation de professeurs, dans l'État du Milwaukee, contre les lois sur les programmes scolaires, en juin 2021 (Milwaukee Teachers' Education Association, CC BY-NC 2.0)