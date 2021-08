États-Unis : la “théorie critique de la race” se heurte à la censure

La « critical race theory » (CRT) est un domaine d'études juridiques créé dans les années 1970 par Derrick Bell, le premier professeur de droit noir nommé à l'Université de Harvard : cette théorie était un moyen, pour lui, de remédier à ce qu'il considérait comme la façon dont la discrimination et l'iniquité sont perpétuées dans la loi. Des inégalités qui façonneraient ainsi la société, l'économie, la culture et la politique.

Pour les partisans de cette matière, elle représenterait un outil important pour comprendre comment le racisme systémique peut perpétuer la discrimination et les désavantages. Pour les opposants, c'est un plan subversif pour endoctriner les jeunes Américains à rejeter leur pays et son histoire.

Il est important de souligner que, dans sa définition, la CRT n'attribue pas le racisme aux blancs en tant qu'individu, mais affirme que les institutions sociales américaines sont empreintes de racisme — ancré dans les lois, les règles et les procédures. Or, de nombreux Américains ne séparent pas leur identité individuelle en tant qu'Américain des institutions sociales qui les gouvernent — en d’autres termes, ces personnes se perçoivent comme le système, et pensent ainsi être qualifiées personnellement de racistes.

#BlackLivesMatter, le déclencheur

Pour beaucoup, il semble que les manifestations sous le slogan Black Lives Matter ont servi de catalyseur politique à un changement social radical. Les manifestants revendiquaient une inégalité des citoyens devant les forces de l'ordre, dénonçant une violence policière essentiellement ressentie par les Afro-Américains et d'autres représentants des « minorités ». Une forme de « révolution », donc, qui ouvrait la voie à une nécessaire évolution.

Crédits : Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash

« Le meurtre de George Floyd a amené toute cette nation à se pencher sur la race et le racisme, et je pense qu'il y a eu un consensus autour de l'idée que quelque chose n'allait pas », estime ainsi Marvin Lynn, spécialiste de la théorie critique de la race et professeure à l'Université d'État de Portland. Il craint cependant que les récentes législations mises en place dans différents États du pays ne parviennent à dissuader les enseignants d'aborder le sujet du racisme en classe.

Les États contre-attaquent

En juillet, un représentant républicain de l'Alabama, Danny Crawford, a déclaré que, d’après lui, la CRT n’avait pas sa place dans l'enseignement primaire ou supérieur. Ainsi, tout instituteur qui enseignait « certains concepts concernant la race ou le sexe, comme la théorie critique de la race » devait être licencié.

« Je sais qu'à la faculté de droit, vous suivez un cours sur la CRT. Pourquoi avez-vous besoin d'un cours ? Pourquoi avez-vous besoin d'un semestre de théorie critique de la race ? », s’est insurgé Crawford. « Et si vous allez enseigner une théorie, n'importe quelle théorie, ayez simplement une discussion ouverte, mais ne l'enseignez pas comme la vérité. »

Au cours des derniers mois, des élus à travers le pays ont ainsi promulgué de nouvelles lois, destinées à contrôler la façon dont les étudiants discutent du passé des États-Unis, mais aussi du présent. Un effort contre la CRT, qui mène certains États — Idaho, Oklahoma, Tennessee, Texas, Iowa, New Hampshire, Arizona et Caroline du Sud, notamment — à tenter de restreindre l'enseignement de concepts « conflictuels ». À noter qu'au moins deux textes de loi visent explicitement la théorie critique de la race, en Idaho et Caroline du Sud.

En Arizona, le texte de loi indique :

Dans les années préscolaires jusqu’à la douzième année peuvent ne pas permettre l’enseignement ou intégrer dans un cours les concepts suivants : 1. une race, un groupe éthique ou un sexe est par essence moralement ou intellectuellement supérieur à une autre race, un groupe ethnique ou un sexe.

2. un particulier, en vertu de sa race, ethnicité ou sexe, est par nature raciste, sexiste ou oppressif, consciemment ou inconsciemment.

Enfin, près d’une vingtaine d’États supplémentaires ont récemment introduit, ou prévoient d'introduire, une législation similaire.

Les lois interdisent notamment la discussion ou encore la formation qui évoquerait les États-Unis comme une nation intrinsèquement raciste, ainsi que toute évocation de préjugés, de privilèges, de la discrimination et de l'oppression, conscients et inconscients. Des articles de loi qui couvrent aussi des conférences et autres débats sur les questions de genre.

Carte des 28 États qui souhaitent restreindre l'éducation sur le racisme, les préjugés, les contributions de groupes raciaux ou ethniques spécifiques à l'histoire des États-Unis ou des sujets connexes. Crédits : Chalkbeat

La liste des interdictions comprend aussi la notion selon laquelle toute personne devrait « ressentir de l'inconfort, de la culpabilité, de l'angoisse ou toute autre forme de détresse psychologique » en raison de sa race ou de son origine ethnique. De la même manière, « la méritocratie » ou « la culture du travail » ne peuvent pas être présentés comme des concepts créés de toute pièce afin d’opprimer les personnes de races ou ethnies spécifiques dans les cours prodigués.

Or, la réalité du pays n’est pas si nette : en effet, d’autres États empruntent une tout autre direction, en décidant d’ajouter des cours d'études ethniques, ou bien d’incorporer davantage de sujets à propos des personnes de couleur dans leurs programmes officiels.

Le cas Matthew Hawn et « The First White President »

Matthew Hawn, enseignant titulaire au Sullivan County School District (Blountville, Tennessee) depuis 2008, a été licencié par le conseil scolaire local le 8 juin 2021 lors d’un vote. La raison ? L’enseignement d’un essai de Ta-Nehisi Coates, « The First White President », à ses étudiants en février dernier.

En janvier, alors qu’un groupe d’émeutiers prenait le capitole des États-Unis, Hawn, indécis concernant la meilleure façon d’aborder le sujet, Hawn a décidé de se concentrer sur les élections présidentielles de 2016. L’essai de Coates présenté soutient que Donald Trump a été élu sur la base de griefs qui ne concernent que les Blancs du pays. Accusé par un parent d’élève de ne pas présenter plusieurs points de vue, Hawn a été réprimandé. Puis en avril, afin d’expliquer la situation autour de procès du policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, l’enseignant s’est basé sur une performance de Kyla Jenée Lacey, poétesse, intitulée « White Privilege ». Quelques semaines plus tard, la sentence de licenciement tombait.

« Il y a eu beaucoup de discussions en ligne qui m’accusent d’avoir décidé de licencier M. Hawn parce qu’il a enseigné des cours contre le racisme », a déclaré David Cox, alors directeur des écoles du comté de Sullivan. « Les écoles du comté de Sullivan et moi ne cautionnons en aucun cas le racisme d’aucune sorte. »

Le Tennessee est parmi les États qui ont récemment adopté une loi « anti-théorie raciale critique », une décision qui a certainement participé à la situation de Hawn. En effet, le projet de loi a été approuvé par la législature peu de temps avant que l'enseignant ne reçoive la notification de son licenciement.

S’exprimant sur ses méthodes d’enseignement, Hawn a expliqué à Emma Green, journaliste pour The Atlantic, qu’il ne se sentait pas dans l’obligation de faire découvrir des sujets complexes à ses élèves. « Je considère mon travail comme quelqu’un qui apporte du matériel pour les enfants à évaluer par eux-mêmes et à créer leur propre compréhension de ces différentes perspectives. » Sans pour autant chercher à persuader ses élèves, Hawn a expliqué souhaiter « qu’ils soient capables de comprendre et de développer ces compétences de pensée critique qu’ils peuvent mettre en œuvre dans le monde chaque fois qu’ils quittent le lycée ».

Et ajouter : « Mon objectif en tant qu’enseignant est de leur permettre d’évaluer une affirmation, d’y réfléchir de manière critique, puis d’exprimer ce qu’ils pensent de cette affirmation ».

Or l’histoire de Hawn n’est pas un cas isolé. En effet, les débats incessants sur les initiatives de diversité et d’équité dans les écoles publiques ont entraîné le licenciement ou la démission d’autres enseignants partout dans le pays.

Parmi eux, Rydell Harrison était devenu directeur d’école dans le sud-ouest du Connecticut en août dernier, avec l’espoir de sensibiliser les élèves de son établissement à de nombreux sujets sociétaux. Par la suite, cependant, certains enfants et parents ont commencé à se plaindre que les efforts de diversité étaient un « programme » de la part de Harrison, est le qualifiant d’« activiste », qui ne souhaitait qu’endoctriner les étudiants. Il a fini par démissionner en juin. C’est un nombre croissant d’éducateurs qui ont ainsi quitté leur emploi après avoir été accusés d’enseigner la CRT.

Le respect de la liberté intellectuelle

Ce 18 août, le conseil d'administration de l'American Library Association (ALA), Association des bibliothécaires américains, a publié une déclaration dans laquelle elle s'oppose aux initiatives « visant à censurer les ressources d'information, les programmes et les programmes traitant de l'injustice raciale, de l'histoire des Noirs américains et de l'éducation à la diversité ».

Dans un souci de défendre l’accès équitable au savoir et à la justice sociale, la ALA lance un appel à la liberté intellectuelle, qui vise principalement les bibliothèques, mais qui s’étend bien évidemment à tous les établissements d’enseignement. Le tout, dans l’objectif de « s'opposer à toute proposition législative ou initiative locale visant à interdire l'instruction, la considération ou la discussion sur le rôle du racisme dans l'histoire des États-Unis ou sur la manière dont le racisme systémique se manifeste dans nos écoles, nos lieux de travail et nos agences gouvernementales ».

Une telle situation aux États-Unis, pays de libertés, ne va pas sans rappeler de récents épisodes quelque peu similaires ici, en France. Plus tôt cette année, la Ligue des Droits de l'Homme mettait en garde contre la dangerosité du terme « islamo-gauchisme », utilisé par des personnalités politiques pour désigner une prétendue influence sur la recherche universitaire. Un concept employé par Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou encore Frédérique Vidal.

Depuis les déclarations de cette dernière, les appels à la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal s’étaient ainsi multipliés. Une pétition, ouverte aux étudiantes et étudiants, aux personnels de l'Université et de la recherche, appuyait cette demande, tandis que plusieurs associations, collectifs, groupes de recherche et syndicats s’étaient chargés de lancer des appels à la mobilisation.

via BBC, Chalkbeat, Brookings, AL.com, NBC News

Crédits photo : James Eades / Unsplash