Des livres traduits par des robots : "Quid de la sensibilité ?"

ActuaLitté : Quelle a été la réaction première du CEATL à la lecture du communiqué de l'éditeur Springer ?

CEATL : Si l’AI peut être un outil pour les traducteurs, en revanche un éditeur qui envisage de l’utiliser en remplacement des traducteurs ne peut pas être considéré comme quelqu’un de sérieux. L’utilisation des AI de traduction devrait être laissée aux traducteurs, qui au fond sont les personnes les plus qualifiées pour s’en servir à bon escient.

L’intelligence artificielle, bien utilisée, peut être un outil admirable pour la circulation de l’information, et en effet rendre service à des auteurs pour augmenter leur audience, mais pas de la manière dont l’entend cet éditeur.

Pouvoir se servir d’une AI pour traduire un pitch, un dossier de présentation, une fiche de lecture, une demande de subvention etc., ou pour comprendre grosso modo la teneur d’un article ou document reçu dans une langue qu’on ne maîtrise pas, c’est un progrès formidable. Utiliser une AI pour traduire un livre et le mettre sur le marché, c’est entièrement autre chose. Un soi-disant éditeur qui prétend se passer de traducteurs humains trahit une grave méconnaissance de ce qu’est la traduction et un manque flagrant de professionnalisme.

On sait que les contresens sont encore nombreux dans les traductions automatiques, et d’autant plus pernicieux que le texte craché par la machine est généralement plutôt bien tourné, ce qui lui donne une apparence professionnelle. On comprend bien les conséquences graves que cela peut avoir dans des textes scientifiques.

Nous sommes donc frappés que la question de la relecture soit expédiée en quelques mots dans le communiqué de presse.

La réduction de la traduction à un processus « long et coûteux », dans le communiqué, nous fait bondir aussi, bien sûr. Oui, c’est long de traduire, justement parce que c’est un travail complexe et hautement qualifié. Et celles et ceux qui le font doivent pouvoir attendre une juste rémunération, comme tous les acteurs de la chaîne du livre, du fabricant de papier au distributeur et au libraire.

Le CEATL estime-t-il que l'intelligence artificielle met en danger le métier de traducteur professionnel ?

CEATL : Encore une fois, ce qui risque de poser problème n’est pas l’intelligence artificielle en soi mais ses utilisations abusives par des marchands de papier cherchant à fourguer des livres à peu de frais. En particulier dans les domaines les moins « littéraires », les plus techniques ou pragmatiques, nous redoutons en effet un effritement des tarifs et du volume de travail.

D’autres problèmes, de nature plus juridique, vont aussi se poser. Concrètement, si l’on voit arriver des livres traduits entièrement par des machines et revus ensuite par un relecteur, qui sera l’auteur de la traduction ? Springer évacue la question en décrétant que c’est l’auteur d’origine. Ce n’est pas si évident. L’auteur n’aura écrit aucun des mots de cette traduction – et dans la plupart des cas, ne les comprendra même pas. S’il y a un gros contresens dans une traduction, en sera-t-il aussi l’auteur ? Si l’auteur touche des droits sur la traduction, pourra-t-il aussi être attaqué en justice pour des propos mal traduits qui trahissent sa pensée à son insu ?

D’autre part, les AI s’appuient sur d’énormes corpus de textes pour réaliser leurs « traductions ». Or les auteurs de ces corpus n’ont jamais donné leur accord : il y a là-aussi des casse-tête juridiques à prévoir en termes de copyright et de droit d’auteur.

Est-ce la première fois qu'un éditeur de la taille de Springer traduit de manière automatique des livres destinés à la vente ?

CEATL : C’est la première fois que nous lisons un communiqué officiel comme celui-ci, mais nous voyons la pratique arriver peu à peu. En France, l’ATLF a reçu en 2021 sa première demande de conseils d’un adhérent perplexe à qui un éditeur demandait un devis pour un travail de « post-editing » sur une traduction automatique. À nos yeux, ce travail-là mérite une rémunération au moins égale à un travail de traduction. Ils n’ont finalement pas fait affaire. Mais nous ne doutons pas que les cas vont se multiplier très rapidement. Toutes les associations membres du CEATL surveillent l’évolution de la situation dans leurs pays respectifs et s’intéressent à cette question : le

numéro du printemps 2021 de Contrepoint, la revue en ligne du CEATL, contenait justement un dossier spécial traduction automatique.

Le CEATL estime-t-il que cette décision d'un éditeur scientifique pourrait ouvrir la voie à d'autres applications, dans un domaine littéraire cette fois ?

CEATL : À ce stade, les traducteurs littéraires humains sont encore irremplaçables. Un robot peut disposer d’une mémoire et de bases de données époustouflantes, mais quid de la sensibilité ? L’une des principales ressources de la traduction humaine est la transgression, et seul un traducteur humain sait quand il est légitime de briser et transgresser les règles du style et de la langue. En outre, quand on y regarde de près, la marge de progression de l’AI en traduction est beaucoup plus large qu’il n’y paraît au premier coup d’œil. En français, par exemple, DeepL est absolument incapable de décider si les personnages sont censés se vouvoyer ou se tutoyer dans un

dialogue, ou quel temps du passé employer pour traduire le prétérit anglais.

Mais même le postulat contenu dans la question, selon lequel la traduction automatique serait possible dans le domaine scientifique, ne nous paraît pas évident, comme nous l’avons dit plus haut (une erreur de traduction dans un texte scientifique peut avoir des conséquences concrètes bien plus catastrophiques qu’un contresens dans un texte littéraire). Il est clair que les textes produits par une IA comme DeepL ne prêtent plus autant à rire que les premières traductions de Google il y a quelques années, mais les études menées par exemple par l’Observatoire de la traduction automatique créés par nos amis de l’association Atlas montrent que si les

traductions machine sont globalement de plus en plus fluides, elles n’en sont pas pour autant beaucoup plus exactes, et qu’elles ignorent la notion de justesse, si chère aux traducteurs humains.

Cela dit, nous ne nous voilons pas la face : ces objections n’empêcheront pas un certain nombre d’éditeurs de littérature produite en série, pas trop regardants sur la qualité du texte, d’être tentés par le combo machine+relecteur. En somme, pour terminer avec un sourire quand même, gageons que plus mauvais sera le texte d’origine, meilleure sera la traduction machine.

